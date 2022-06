Ana Nieto, una de las músicas españolas de mayor crecimiento: "Gracias a la música puedo desahogarme"

Ana Nieto charló con El Destape sobre su más reciente producción, el crecimiento de la escena urbana y qué le espera para el futuro.

Ana Nieto, una de las artistas españolas con mayor crecimiento en el último tiempo, visitó por primera vez Argentina y dialogó con El Destape. "Gracias a la música puedo desahogarme y sacar todo lo que tengo dentro porque si no no sé qué haría", aseguró la cantante ibérica.

Como la gran mayoría de los músicos, Ana Nieto comenzó su carrera musical haciendo covers de solistas y bandas que la influyeron. "También en mi casa me ponía a escribir canciones como para mí, más en mi adolescencia, como para hacer algo en casa", le contó la artista española a El Destape en una charla exclusiva en la que estaba muy feliz. El motivo: el lanzamiento de "Bad 4 me :(", su colaboración más reciente con Bey.

¿Estás entusiasmada con tu nueva canción?

La verdad que tengo muchas ganas porque hace un tiempo que no saco como algo como un poquito más movidito. Últimamente estaba sacando temas más tristes y tranquilos. Aunque este también es un poco triste, pero es bailable a la vez. Además es una colaboración con Bey, que me encanta, tiene una voz increíble. Tenía muchas ganas de hacer algo con ella y yo creo que nos quedó algo muy guay.

Esta nueva generación de artistas encontró un verdadero valor en las colaboraciones.

Yo lo veo genial porque es abrir tu público y mostrarte a más gente, y sobre todo también aprender del otro artista. Sirve para ir absorbiendo conocimiento de todo el mundo.

¿Y con quién te gustaría colaborar? Vale soñar.

Mi mayor sueño de la vida sería colaborar con Justin Bieber, que es mi mayor referente, porque es el artista que más he seguido desde muy pequeña. Y de Argentina me encanta Nathy Peluso. Por supuesto me encantaría colaborar con muchísima otra gente, como Nicky Nicole, María Becerra y Tini.

Además de las colaboraciones también hay mucho de fusionar géneros y romper las etiquetas en la música urbana.

Estamos haciendo simplemente lo que nos apetece, no tanto encasillarse en un solo género. Me parece que te abre más la mente, puedes experimentar y eso te deja una libertad para hacer lo que realmente sientes y te gusta.

¿Cómo llevás el impresionante crecimiento que está experimentando la escena urbana en el último tiempo?

Es una suerte para los artistas que queremos vivir y dedicarnos a esto que los que ya están un poquito más arriba nos están abriendo puertas a todo el mundo. Antes no teníamos esa suerte, solo se vendía el mercado de música en inglés. Ahora por suerte la música en español está tomando protagonismo y, de hecho, es casi más importante que la música en inglés. Entonces es una suerte que cuadremos estar en esta época de la historia de la música. Me parece genial.

¿Qué planes tenés para lo que resta del año?

Durante este año voy a estar sacando un montón de singles que están guardados y que tengo hechos ya hace un tiempito. Algunos son colaboraciones, otros son en solitario. Y la idea es irnos a México para preparar un álbum que salga en 2023. Esos son los planes que tenemos, un álbum ya más elaborado, como de 10 canciones, una cosa así. Esa sería la idea.

Si no conocés su música, Ana Nieto recomienda que arranques escuchando "Llorando a oscuras". "Es un poco lo que soy yo, porque en verdad me encanta componer sobre cosas tristes aunque no lo esté realmente. Esa sería una buena carta de presentación", aseguró la cantante española.