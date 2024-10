Ainda vuelve a Niceto y se prepara para lanzar su sexto álbum: "Siempre sentimos como si fuera la primera vez"

Ainda vuelve a Niceto y se prepara para lanzar su sexto álbum.

Ainda, el dúo argentino conformado por Yago Escrivá y Esmeralda Escalante, recorrió un camino fascinante desde sus inicios como Ainda Dúo, fusionando sus voces y talentos en un estilo único que los llevó a destacarse en importantes escenarios a nivel nacional e internacional. Con más de una década de trayectoria, continúan renovándose y adaptándose y acaban de lanzar "Éramos lo Más", un primer adelanto de su próximo álbum, que promete marcar el inicio de una emocionante etapa en su carrera.

Con su estilo íntimo y cautivador, Ainda se prepara para despedir su último álbume Quereme (2023) con un show especial en Niceto Club el próximo 18 de octubre.

-Ya llevan 10 años tocando juntos ¿Cómo ven el crecimiento de la banda?

Yago: A ver, por un lado, lo vemos abundante en un montón de aspectos. Creo que a Ainda nos dio una abundancia que no solo está reflejada en la música, sino en nuestras vidas personales. Tuvimos que crecer también con personas. A nuestros treinta y pico años, llegamos a un nivel de madurez musical juntos. Después de tantos discos que hicimos, siempre lo sentimos como si fuera la primera vez cada vez que lanzamos un álbum, y eso nos hace amigar con el pasado, a veces escuchamos nuestras canciones viejas y decimos: "Mirá, cantábamos raro, qué raro se siente mi voz", pero qué bueno que lo hicimos. Nos trajo hasta acá.

Esmeralda: Y también nosotros no podemos creer que haya pasado tanto tiempo. Como que, wow, qué flash permanecer tanto tiempo en algo, cuánto compromiso casi sin darnos cuenta. Es muy fuerte, pasó el tiempo y seguir eligiendo el proyecto, este camino, seguir haciendo lo que nos gusta. Nos sentimos bendecidos.

-A la vez forman parte de una camada de artistas que fue creciendo paso a paso dentro de la industria...

Yago: Es raro, porque nos sentimos parte de ese movimiento y, a la vez, estamos muy en la nuestra. Siempre estuvimos muy a nuestra, empezamos haciendo casi folclore, a dúo acústico, solitos, sin entender que era un productor musical, sin entender que era un manager, sin entender cuál era el porcentaje que teníamos que quedarnos de las entradas. Fuimos aprendiendo mucho, por suerte. Ahora estamos acá en Produce Crack y tenemos un equipo mucho más grande que nos cuida.

Esmeralda: Es re loco, porque siento que son nuestros colegas y amigos que amamos y admiramos sin duda. A veces nos sentimos como re en la nuestra, haciendo otro camino diferente, con otros tiempos, en otros teatros, en otros venues.Vi una charla muy linda de Natalia Lafourcade, que habla del ritmo propio, del ritmo del camino de uno. Hay algo en la industria que es muy voraz, porque uno siente que tiene que hacer ciertas cosas porque los demás lo están haciendo, o que te falta tal cosa. Me pareció lindo pensar en cuál es mi ritmo.

-¿Este tipo de "ansiedad" también se complementa mucho con las redes sociales?

Yago: Totalmente, ese es un vínculo que estamos trabajando, el de las redes sociales. Creo que estamos en una buena situación, decimos lo que queremos, de la forma que queremos. Tenemos un equipo que nos ayuda y acompaña. Justo hoy, antes de venir acá, charlábamos sobre la posibilidad de sacar nuestros Instagrams personales y dejar solo el de Ainda, vincularnos de una manera más de trabajo.

Esmeralda: Sí, porque capaz lo abrís para laburar y terminas viendo la vida de no sé quién. Nos imaginamos a los 50 o 60 diciendo: "Che, todos mis 30 los pasé viendo el teléfono". Quizás deberíamos revisar eso. Por otro lado, nuestro canal es lo que nos conecta con la gente, ver más del lado de que estamos conectando, darles algo. Tenemos ganas de dar más que de recibir de las redes sociales.

-¿Cómo surgió la colaboración con Leiva en "Éramos lo más"?

Esmeralda: Cuando estábamos haciendo el tema, avanzamos en las estrofas y el estribillo, y nos faltaba esa colita para el remate. En joda, salió y lo tiré para avanzar. Me encantó, porque para él (Leiva) era un buen título, y acá no es tan "cool" decir "lo más", no es como canchero (se ríe). También es bueno escribir con otro, porque te hace correr de tu prejuicio. Entre nosotros solos, aunque hubiese salido en joda, quizás lo hubiésemos abandonado. La visión del otro tiene un valor.

Yago: Al final, el nombre del tema agarró mucha fuerza. Trabajar con Leiva fue hermoso, muy fácil. Fuimos a su casa, a su estudio, y cuando llegamos, él ya tenía una melodía que había hecho pensando en nosotros. Hay un acorde que suele poner en sus canciones, que es un poco nuestro, que viene de la bossa nova, que usamos mucho.También es una persona con mucho oficio, está todo el tiempo escribiendo canciones. Es un privilegio juntarte con alguien que sabe lo que hace.

-¿Trabajaron con él para algún otro tema del disco nuevo?

Esmeralda: Sí, pero no desde la composición. Lo invitamos a colaborar en un tema y quedó increíble.

-¿En cuanto a los sonidos del disco, qué pueden adelantar? ¿Será como la balada?

Esmeralda: Hay un poco de ritmos distintos, que te llevan a los 70. El protagonismo y el sello distintivo del disco es la orquesta, grabamos con 25 o 30 músicos. Hay un aire de musical, algo de película o de Broadway.

Yago: Sí, nos animamos a meternos en ese mundo, y la verdad es que estamos fascinados. No podemos adelantar mucho, pero el disco va a ver la luz probablemente en abril del 2025.

-¿Cómo se preparan para el show de Niceto el 18 de octubre?

Esmeralda: Muy ansiosos, no es una despedida del disco anterior, aunque un poco lo sentimos... Pero a la vez es una celebración de nuestros 10 años de banda, un cierre.

Yago: Volver a Niceto es también una cosa de gusto personal, de ganas y entusiasmo. Para nosotros, es especial y tenemos muchas ganas de reencontrarnos con la gente.