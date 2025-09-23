Murió una leyenda del cine europeo y Hollywood está de luto

Llora el cine italiano: Murió Claudia Cardinale a los 87 años.

La actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano, murió este martes a los 87 años en la región de Isla de Francia, cerca de la capital parisina, según informaron medios franceses. Un repaso por los grandes éxitos de la actriz que brilló en títulos legendarios de Hollywood.

Claudia Cardinale nació en Túnez en 1939 y se nacionalizó italiana, país donde forjó una carrera legendaria en cine. Está considerada una de las grandes actrices del cine europeo, desarrollando su paso por la industria junto a directores de la talla de Sergio Leone, Mario Monicelli, Pasquale Squitieri, Luchino Visconti, Richard Brooks, Franco Zeffirelli o Federico Fellini.

También ha participado en películas legendarias como El gatopardo, Ocho y medio, La pantera rosa, La amante de Mussolini o Las petroleras junto a Brigitte Bardot, clásicos que la convirtieron en leyenda de Hollywood. Su debut fue junto a Omar Sharif, lo que le hizo ganar renombre en Hollywood. Rocco y sus hermanos (1960), Sandra (1965), Fitzcarraldo (1982) y Mi enemigo íntimo (1999) son algunos de sus filmes más populares.

Cuáles fueron las últimas películas de Claudia Cardinale

Algunas de sus últimas producciones han sido 'El artista y la modelo (Fernando Trueba, 2012) y el largometraje búlgaro Twice upon a time in the west' (Boris Despodov). La noticia de su muerte fue confirmada por su agente de prensa, quien no reveló las causas del deceso.