Murió Ricardo Soulé, cantante de Vox Dei, a los 76 años.

Ricardo Soulé falleció este viernes 2 de octubre a los 76 años, el líder de una de las bandas fundacionales del rock nacional fue encontrado sin vida por sus familiares. Frente a Vox Dei fue el autor e intérprete de hits como "Presente" y también fue la cabeza detrás de "La Biblia", la primer ópera rock argentina lanzada en 1971.

{{{htmlAmp}}}

Hace algunos días, el músico había avisado en sus redes que, por motivos de salud, se retiraba temporalmente de los escenarios. Fue su hija Vicky, quién le confirmó a Clarín su fallecimiento. Aún se desconoce qué pasará con sus restos, pero su entorno más íntimo quiere velarlo en la Municipalidad de Quilmes, localidad donde transcurrió gran parte de su vida.

Ricardo Soulé: una vida atravesada por Vox Dei, “Presente” y “La Biblia”

Guitarrista, cantante, violinista, pianista y compositor, Ricardo Soulé fue una de las figuras fundamentales de la primera generación del rock argentino y uno de los principales responsables de la construcción de una identidad propia para el género. Su nombre quedó ligado para siempre a Vox Dei, banda que fundó en Quilmes en 1967 junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yody” Godoy.

Desde sus comienzos, Soulé tuvo un papel central en la composición de Vox Dei. El grupo publicó su primer disco, Caliente, en 1970 y al año siguiente lanzó La Biblia, una obra conceptual basada en textos y poemas de las Sagradas Escrituras que se convirtió en uno de los trabajos más trascendentes del rock nacional. El álbum demandó alrededor de un año de trabajo y fue producido por Jorge Álvarez.

Entre las canciones que escribió Soulé se encuentra “Presente (El momento en que estás)”, uno de los grandes clásicos del rock argentino. La canción trascendió a Vox Dei y se convirtió en una pieza interpretada por distintas generaciones de músicos. Su producción junto al grupo también incluyó otros discos fundamentales para entender los primeros años del rock argentino.

En 1974, Soulé se radicó en Inglaterra, donde permaneció hasta 1978. A su regreso publicó Vuelta a casa, su primer álbum solista, producido por Edelmiro Molinari. Después volvió a Vox Dei y continuó alternando su actividad con la banda y sus proyectos personales. Tras la separación del grupo en 1981, editó trabajos como Romances de gesta y

Vox Dei volvió a reunirse en 1986 y Soulé participó de esa nueva etapa hasta que se radicó en España en 198Ricardo Soulé.9. Regresó a la Argentina en 1996 y formó parte de otra reunión de la banda, aunque finalmente se desvinculó a fines de 1998. En esos años también participó en una nueva versión de La Biblia, en la que colaboraron artistas como Andrés Calamaro, Fito Páez y Alejandro Lerner.

En 2004 inició una nueva etapa artística junto a su hijo Gabriel Soulé con Ricardo Soulé y La Bestia Emplumada. Con esa formación continuó desarrollando su obra y grabó discos como Dolmen y Vulgata. También volvió repetidamente sobre el universo de La Biblia, incluyendo una versión sinfónica presentada junto a la Sinfónica Juvenil Nacional en 2023.

Su relación con La Biblia fue mucho más que la de un músico con una obra del pasado. En 2023, Soulé explicaba que el álbum había superado incluso sus propios sueños por la manera en que continuaba despertando interés décadas después de su publicación. La obra, decía, había adquirido un recorrido propio y seguía abriendo nuevos caminos con el paso del tiempo.

En septiembre de 2026, Soulé había anunciado que se alejaba temporalmente de los escenarios y de sus compromisos públicos debido a un problema de salud. En ese momento no había dado detalles sobre su diagnóstico y había pedido privacidad para atravesar la situación junto a su familia.