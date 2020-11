El ídolo del Rock Nacional, Charly García, se despidió de su amigo, Diego Armando Maradona a través de una carta publicada en sus redes sociales. Así, el mejor jugador de la historia, y el músico más importante del país volvieron a tener su espacio.

El histórico músico publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde también exhibió una foto junto al mejor jugador de todos los tiempos y el texto que escribió de puño.

Bajo el título "Carta para el 10", el artista que lideró a Serú Girán, Sui Generis y La Máquina de Hacer Pájaros, escribió una sentida carta dirigida directamente a Maradona. "Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas", aseguró García.

La leyenda de la música apuntó: "Cuando te pregunté: Qué título le pondrías a tu 2do gol a Inglaterra. Al toque me respondiste: 'Miré el arco y esquivé patadas'. Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos".

Asimismo, le deseó que espera que esté "en el club de los 27" junto con los músicos "Kurt Cobain, Brian Jones y gente buena". "Espérame ahí...Invita la casa. No te equivoques con el paraíso", agregó Charly.

Además, le dejó una posdata que recuerda a un episodio muchas veces contado, pero del que nunca se tuvieron pruebas: el día que Diego Maradona casi se pelea a piñas con Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones.

"¿Sabes lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? '¿Éste no es el que juega al voley?'", reveló. Y sentenció: "Rock and roll fierita!!! Say no more. I Love you"