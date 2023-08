El detrás de escena artístico del corto basado en el comic argentino "El guardián"

La exposición "El guardián", que recorre el trabajo artístico detrás del cortometraje homónimo del director y guionista argentino Martín Tejada, basado en un cómic con el que ganó la convención Crack Bang Boom, se podrá visitar hasta fines de agosto en el Centro Cultural San Martín.

La muestra que aborda cine, cómics y 'art toys' reúne a exponentes de la ilustración, escultura, diseño y el cine fantástico/Sci Fi del país, quienes participaron del corto “El Guardián”, a través de sus diversos trabajos, una labor que recibió elogios ("Esta muestra es genial") de Lloyd Kaufman, creador de Toxic Avenger.

Además del trabajo de artistas de la talla de Abril Barrado, Alejandro Burdisio, Martín Canale o Ignacio Bazan Lazcano, están exhibidos -a modo de sneak peak- diez copias del 'art toy' del proyecto. Las figuras, modeladas a mano por Mary Zancolly y diseñadas por el propio Tejada se presentan intervenidas por Juan Pablo Zaramella, Salvador Sanz, Paula Sosa Holt, Patricio Oliver, Anabella Cartolano y Ninja, entre otros artistas.

El texto de sala a cargo de Andy Muschietti, director de "The Flash" y la saga "IT" refiere al "sofisticado universo" de Tejada: "La comunidad cinematográfica en argentina le ha dado la espalda a los géneros de fantasía, ciencia ficción y terror durante demasiado tiempo, y por eso me conmueve que una nueva generación de contadores de historias los acunen con tanta pasión y ya con una sólida concepción plástica, yendo en contra de la corriente en cuanto a las limitaciones presupuestarias tan propias de nuestra industria".

Y siguió: "Esta muestra contiene los planos de un sueño, pero es una obra de arte en sí que se puede disfrutar por separado. Disfruten de la magia", invitó el realizador argentino que trabaja en Hollywood.

Director, guionista y artista visual egresado de la Universidad de Buenos Aires, Martín Tejada ha dirigido comerciales y videoclips por más de una década. En paralelo ha trabajado en el cine independiente norteamericano y escribió guiones para productoras locales y extranjeras. Sus incursiones en novelas gráficas han sido editadas en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

La muestra "El guardián" se podrá visitar con entrada libre y gratuita, hasta fines de agosto, de jueves a domingos de 15 a 21 en la sala E del Cultural San Martín, Sarmiento 1551, ciudad de Buenos Aires.

Con información de Télam