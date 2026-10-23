La miniserie de suspenso de Netflix donde la psiquis es el arma de batalla: de qué se trata La Trampa

Netflix estrenó La trampa, una miniserie alemana de suspenso psicológico que sigue a una escritora marcada por el asesinato de su hermana y decidida a descubrir quién fue el responsable del crimen. La protagonista es Lisa Konrad, interpretada por Friederike Becht, quien lleva casi diez años recluida en su casa después de aquella tragedia. Su rutina cambia cuando cree reconocer en televisión al hombre que habría sido el autor y decide poner en marcha un plan para enfrentarlo.

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De sólo seis episodios, combina misterio, recuerdos traumáticos y manipulación en una trama en la que las certezas de la protagonista se ponen a prueba. La dirección está a cargo de Isabel Kleefeld y el elenco principal incluye a Hans Löw y Matthias Brandt.

¿De qué se trata La Trampa?

La historia comienza con Lisa intentando sobrellevar las consecuencias del asesinato de Anna, su hermana. Desde entonces, la escritora permanece aislada y no consigue dejar atrás lo ocurrido. La posibilidad de haber identificado al culpable en una aparición televisiva modifica sus planes y la impulsa a salir de su encierro.

Convencida de que el periodista Robert Lenzen, interpretado por Hans Löw, es el hombre que busca, diseña una estrategia para acercarse a él. Para atraerlo, prepara una entrevista exclusiva relacionada con su nueva novela, pero detrás de esa propuesta esconde un objetivo personal: conseguir información que permita esclarecer la muerte de Anna.

El encuentro se convierte en el centro del conflicto: Lisa intenta conducir la conversación hacia una confesión, mientras Robert también empieza a indagar sobre la mujer que lo convocó y las razones que podrían esconderse detrás de la entrevista. Así, lo que parecía un plan cuidadosamente preparado se transforma en un enfrentamiento psicológico en el que cada uno intenta anticipar los movimientos del otro.

La Trampa mantiene la incertidumbre sobre la responsabilidad del periodista y la fiabilidad de los recuerdos: el trauma, los años de aislamiento y las sospechas se mezclan en una investigación personal que lleva a la protagonista a cuestionar lo que cree saber sobre aquella noche.

Basada en la novela homónima de la escritora alemana Melanie Raabe, publicada en 2015, la producción retoma el planteo central del libro: una mujer que, ante la falta de respuestas sobre un crimen, decide crear su propia estrategia para acercarse al hombre al que considera culpable.

Ficha técnica de La Trampa