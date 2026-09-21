Él Mató en el Movistar Arena: pogo, hits y un momento para Messi.

Hay bandas que tienen canciones y hay bandas que, con el paso del tiempo, consiguen que esas canciones se conviertan en parte de la vida de quienes las escuchan. Él Mató a un Policía Motorizado volvió a demostrarlo este sábado 19 de septiembre en el Movistar Arena, donde recorrió más de dos décadas de historia frente a un público que cantó, saltó, se abrazó y convirtió cada tema en un himno colectivo.

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La noche comenzó con una postal que ya forma parte del universo de la banda, luces rojas, humo y una atmósfera cargada de electricidad antes de que sonara Navidad en Los Santos. Desde ese primer “te persigue la policía en Navidad”, el estadio quedó entregado al repertorio de la banda platense. Después llegaron El héroe de la Navidad, Un segundo plan, La noche eterna, Diamante roto y Medalla de oro, una seguidilla que fue aumentando progresivamente la intensidad.

Con Chica rutera llegó uno de los primeros grandes desbordes de la noche. El público transformó el campo en un enorme pogo mientras las guitarras de Manuel Sánchez Viamonte y Gustavo Monsalvo empujaban la canción hacia adelante. La puesta fue deliberadamente austera, los músicos, sus instrumentos y una pantalla que acompañó distintos momentos del recital. No hizo falta demasiado más. El protagonismo estuvo puesto en las canciones y, sobre todo, en la respuesta de la gente.

El recorrido siguió con Más o menos bien, Mujeres bellas y fuertes, Nuevos discos y Tantas cosas buenas. En este último tema, además, apareció uno de los momentos políticos de la noche cuando desde el público se escuchó el cántico “el que no salta votó a Milei”, mientras también apareció una bandera de Palestina entre la multitud.

El homenaje a Messi en el show de El Mató a un Policía Motorizado

Pero si hubo un momento capaz de condensar todo lo que representa Él Mató para su público fue El tesoro. Santiago Motorizado introdujo la canción con una frase sobre salir de casa a buscar la verdad y, cuando llegó el verso “cuidarte siempre a vos en la derrota”, las pantallas hicieron foco en Lionel Messi.

La imagen del capitán de la Selección argentina apareció ante un Movistar Arena que inmediatamente respondió con gritos y aplausos. La escena no necesitó demasiadas explicaciones, una de las frases más reconocibles de la canción quedó asociada durante unos segundos a la figura de Messi y a todo el imaginario de la Selección. El gesto, además, tuvo un antecedente reciente, durante su presentación en Madrid en julio, la banda ya había utilizado imágenes vinculadas a la Scaloneta en ese mismo pasaje de El tesoro.

El Mató a un Policía Motorizado volvió a reencontrarse con su público en un Movistar Arena sold out.

Después de ese momento llegaron Destrucción, Yoni B, Excálibur, El mundo extraño, Sábado y El fuego que hemos construido, con los que la banda cerró el primer tramo del recital. Para entonces, el estadio ya había atravesado buena parte de las distintas etapas de la discografía de Él Mató, desde los primeros años hasta los discos que terminaron de consolidar su lugar dentro del rock alternativo latinoamericano.

El regreso para los bises fue otra fiesta. El magnetismo, Ahora imagino cosas, Fuego y Chica de oro prepararon el terreno para el cierre con Mi próximo movimiento, uno de los momentos de mayor intensidad de toda la noche. El público cantó cada palabra y el pogo volvió a ocupar buena parte del campo.

Sin embargo, la despedida todavía guardaba una última sorpresa. Cuando el recital ya había terminado, mientras Santiago Motorizado continuaba saludando desde el escenario, comenzó a sonar por los parlantes Me das cada día más, de Valeria Lynch. El público tomó la canción como propia y siguió cantando mientras las luces se encendían y lentamente comenzaba la desconcentración.