Luis Miguel: la verdadera historia del reencuentro con su hija Michelle Salas

El cuarto capítulo de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" gira en torno a cómo fue que "El Sol de México" se reencontró con su hija Michelle Salas luego de varios años sin verse. Sin embargo, la verdadera historia es bastante diferente a como lo muestra la fantástica producción de Netflix.

La serie aprobada por el cantante aclara en cada episodio que tiene personajes, diálogos y escenas que intentan reflejar situaciones que ocurrieron con otras que son ficticias, por lo que para el espectador es difícil determinar qué ocurrió y qué no. Lo cierto es que Luis Miguel dejó de ver a su hija cuando ésta tenía seis años. Tal y como lo muestra la producción, la pequeña permaneció casi toda su vida bajo el cuidado de su madre Stephanie Salas.

Y fue recién en 2005, cuando Michelle tenía 16 años, el momento exacto en el que la joven decidió dar un paso hacia adelante para exigir que sea reconocida como hija. Pese a que en Netflix muestran que llama a su padre, la realidad es que la entonces adolescente rompió el silencio en la revista Quien y fue protagonista de una tapa sumamente impactante para el público: “Soy hija de Luis Miguel, no se traumen”. En la misma, advirtió: “Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo”.

En aquel entonces, Luis Miguel no estaba viviendo solo en su casa, tal y como muestra la serie. En ese preciso momento disfrutaba de una muy buena relación con su pareja Aracely Arámbula, con quien tuvo dos hijos. Recién en 2007, el famoso artista le pidió a su amigo y manager Alejandro Asensi que iniciara los trámites para reconocer legalmente a Michelle como su hija. Finalmente, en 2008, se produjo el reencuentro.

Michelle dejó por un tiempo a su madre Stephanie Salas y se mudó a la casa de Luis Miguel y Arámbula, en Los Ángeles (Estados Unidos). Luego de un tiempo de convivencia y de que la relación del artista con su pareja llegara a su fin, la joven volvió a mudarse. ¿La actualidad de la joven? Es en Madrid (España), donde se desempeña como cantante, modelo y actriz de televisión.

La historia de la rivalidad de Luis Miguel con Cristian Castro

Tras el estreno de "No Podrás", éxito musical de Cristian Castro, Luis Miguel quedó muy molesto, ya que dicho tema quedó en el puesto número 1 del Ranking Billboard en 1993. De hecho, su bronca con el artista era tan grande que estuvo a punto de despedir a un productor tan sólo porque había trabajado con su archirrival.

Como si fuera poco, la rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro se extendió más allá de la música. Es que "El Sol de México" también salió con Daisy Fuentes, mujer con la que también había tenido una relación su competidor.

En una entrevista que Castro dio en 2019, en PH Podemos Hablar, se refirió a la disputa que tuvo con Luis Miguel por Daisy y advirtió: "Yo estaba saliendo con una chica. Me decepcionó un poco porque vino a meterse. Eso fue lo que nos distanció. A mí no de él, yo lo dejé meterse, porque lo quiero mucho”.

“Luis Miguel la empezó a enamorar, le empezó a hablar y ella me lo decía. Yo sentí que era un hermano, Luis Miguel, y que realmente le gustaba. Así que le dije a Daisy: 'Lo mejor es que pruebes con este chico, porque realmente es mi hermano'”, agregó.