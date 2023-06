Lollapalooza Argentina 2024: fechas, cuándo comprar las entradas Early Bird y precios

El reconocido festival de música confirmó que su edición del próximo año será de tres días con un line up de artistas internacionales y locales. Conocé cuándo será, cuándo es la venta de entradas y más sobre el Lollapalooza Argentina 2024.

El Lollapalooza Argentina 2024 ya es una realidad. Desde la organización del reconocido festival de música, que ya se instaló en la vibrante agenda cultural del país como uno de los más esperados por los amantes de la música en vivo, confirmaron que harán la novena edición el año próximo.

La fecha será el 15, 16 y 17 de marzo de 2024, una vez más en el predio del Hipódromo de San Isidro.

Una vez más, el Lollapalooza ofrecerá un evento de tres días, con una curaduría de música internacional y local, con artistas consagrados y emergentes y shows para todos los gustos y edades en los 5 escenarios desplegados en el Hipódromo.

En cada edición, el festival une a más de 330.000 amantes de la música, más de 100 músicos y artistas de otras disciplinas, y más de 50 propuestas gastronómicas. El año pasado, Billie Eilish, Drake y Lil Nas X fueron algunos de los artistas internacionales que vinieron por primera vez a Argentina, otros volvieron a hacer vibrar al público cómo Twenty One Pilots, Rosalía y Tame Impala, por nombrar solo algunos.

Lollapalooza 2024: cómo va a ser la venta de entradas

Según confirmaron desde la organización del Lollapalooza Argentina 2024 a El Destape, la venta de entradas será de la siguiente manera.

Preventa Early Bird: saldrán a la venta los Early Bird, (abono para los 3 días del festival) a la venta a partir del martes 4 de julio a las 10 AM. Tendrán un valor de $45.000 + service charge y se podran comprar únicamente a través de la web de AllAccess. Será una preventa exclusiva con Tarjeta Santander American Express desde el 4 de julio por 48hs. o hasta agotar stock, lo que suceda primero. Preventa 1: una vez agotados los Early Bird se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1 y así sucesivamente a las siguientes etapas de venta, que cada vez aumentarán más su valor en las entradas.

Con Santander American Express se podrá pagar con 6 cuotas sin interés desde $7.500 + Service Charge durante todo el período de venta!. Asimismo, con Mi Personal habrá un 15% de descuento en la compra de tus entradas hasta agotar stock.

Los Early Bird del Lollapalooza Argentina 2024 salen a la venta el 4 de julio.

Cuántas entradas se pueden comprar por persona

Desde el Lollapalooza Argentina indicaron que se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona para la edición del 2024 del festival. Los menores de 10 años entran gratis al festival acompañados de un adulto con entrada (capacidad limitada).

Artistas que ya vinieron al Lollapalooza Argentina

Desde que se realizó la primera edición local del festival creado por Perry Farrell, han pasado más de 750 artistas por los escenarios del Lollapalooza Argentina.

Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, Billie Eilish, The Weeknd, Drake, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Martin Garrix, Rosalía, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire, Florence + The Machine, Lenny Kravitz, Pharrell Williams, The XX, Sam Smith, Calvin Harris, Mac Miller, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Lil Nas X, Camila Cabello, Fito Páez, Skrillex, Marshmello, Babasónicos, Maria Becerra, Duki, Bizarrap, Paulo Londra, Jhay Cortez, Illya Kuryaki and the Valderramas, Khea, Trueno, Pixies, Phoenix, Noel Gallagher's High Flying Birds, Liam Gallagher, Nine Inch Nails, Jack Harlow, The 1975, Interpol, Anderson.Paak & The Free Nationals, Wiz Khalifa, Soundgarden, Machine Gun Kelly, Cazzu, Hardwell, Mumford & Sons, Vampire Weekend, Chance the Rapper, Cigarettes After Sex, Khalid, Halsey, Kali Uchis, Troye Sivan, Jorja Smith, Caetano Veloso, Damas Gratis, Litto Nebbia, Pedro Aznar, León Gieco, Diego Torres, Airbag, Miranda!, WOS, Usted Señalemelo, L-Gante, Tiago PZK, Nicki Nicole, Mora, Lali, Emilia, Melanie Martinez, Yungblud, Tokischa, Dillom, Catupecu Machu, Marilina Bertoldi, Clairo, Louta, El Mató a un Policía Motorizado, New Order, Alt-J, Foals, Macklemore, Tiësto, Axwell, Steve Aoki, Armin Van Buuren, Flume, The Smashing Pumpkins, Kasabian, Duran Duran, Ellie Goulding, DJ Snake, Major Lazer, Dimitri Vegas & Like Mike, Fred again.., Claptone, Gorgon City, Polo & Pan, Mac DeMarco, Cypress Hill, St. Vincent, Alabama Shakes, Chet Faker, The Kooks, The Neighbourhood, Glass Animals, Bring Me The Horizon, Rise Against, Modest Mouse, Rancid, Of Monsters And Men, Deorro, Jamie XX, Alison Wonderland, John Summit, Tove Lo, The Rose, Aurora, Conan Gray, Wallows, Cami, Saramalacara, León Cordero y muchos artistas más.