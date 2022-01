El Lollapalooza 2022 se va a poder ver por en vivo por Flow: cómo y por qué canales

El festival se podrá ver en vivo a través de 4 canales de Flow que transmitirán los shows completos y más experiencias del Lollapalooza.

El Lollapalooza 2022 en Argentina podrá verse vía streaming. Así lo confirmó la organización del festival más grande del país que este año se llevará a cabo los días 18,19 y 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Sin embargo, quienes no puedan asistir al Lollapalooza podrán disfrutar de la experiencia de manera virtual a través de 4 canales de Flow. Se transmitirá desde el inicio hasta el cierre del festival que contará con la presencia de Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus y A$AP Rocky, entre más de 100 bandas y solistas. Conocé el line up completo haciendo click aquí.

Cómo ver el Lollapalooza Argentina 2022 por streaming

El Lollapalooza Argentina 2022 se podrá ver en vivo a través de los siguientes 4 canales de Flow: 605, 606, 607 y 608. Allí se transmitirán los shows completos de los diferentes escenarios, entrevistas exclusivas a los artistas y notas de color con toda la experiencia Lolla.

El streaming del festival de música podrá disfrutarse desde cualquier lugar del país y a través de cualquier dispositivo que tenga acceso a Flow.

Quiénes tocan en el Lollapalooza Argentina 2022

La programación comienza el viernes 18 con Miley Cyrus, A$AP Rocky, Aless, Duki, Bizarrap, C. Tangana, Wos, Marina, A Day To Remember, Turnstile, Deorro, Louta, Emilia, FMS, Alok Boombox Cartel, Seven Kayne, Dillom, 070 Shake, Natalie Pérez, Tai Verdes Sael, Chita, Axel Fiks, Bruses, La Joaqui, Ainda, Rosario Ortega, Falke 912 Zenon Pereyra y Bianca Lif y Limon.

Lollapalooza Argentina 2022

El sábado 19 continúa con las actuaciones de The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Alan Walker, Khea, Kehlani, Nicki Nicole, Justin Quiles, LP, Litto Nebbia, Él Mató a un Policía Motorizado, Chris Lake, King Gizzard & the Lizard Wizard, Ashnikko, Dani Ribba JXDN, FMS, Natanael Cano, Pabblo Vittar, Marc Seguí. Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Taichu, Kiddo Toto, Clara Cava, Girl Ultra, Ghetto Kids, Molok0, Chiara Parravicini, wiranda johansen, Lucia Tacchetti y D3FA.

El domingo 20 tocarán Foo Fighters, Martin Garrix, Babasónicos, Jane's Addiction, Jhay Cortez, Tiago PZK, L-Gante, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Alessia Cara, Idles, Remi Wolf, Channel Tres, Emmanuel Horvilleur, ACRU, FMS, Kaleb Di Masi Alan Gomez, DJ TAO, The Wombats, Goldfish, Luck Ra, Sen Senra, Paula Cendejas, Saramalacara, Malena Villa, Las Ligas Menores, Celli, BB ASUL, Six Sex, Simona y Ronpe 99'.