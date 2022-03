Así quedó el line up del Lollapalooza Argentina 2022 con todas las modificaciones

Luego de varias cancelaciones e incorporaciones, se conoció la versión final de la grilla de los artistas que se presentarán en el festival el próximo viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo.

El Lollapalooza Argentina se realizará este viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. El festival tuvo varios cambios en su grilla en las últimas semanas, tanto de bandas que se sumaron como artistas que se dieron de baja por motivos de logística o relacionados a la pandemia del coronavirus.

La reciente cancelación de C Tangana fue una de las que más polémica causó en los fanáticos. Desde el Lollapalooza afirmaron que "habiendo recibido todo el apoyo posible por parte de la producción del festival", el cantante español no tocará en el festival debido a que no podrá llegar al país "ni él ni el personal necesario" para realizar su show para presentar su último álbum "El Madrileño".

Pero el músico español no fue el único: se bajaron también Jane's Addiction, el grupo de Perry Farrell que es asimismo el creador del festival; la banda australiana King Gizzard & the Lizard Wizard y la cantautora estadounidense Phoebe Bridgers.

En cuanto a las incorporaciones, al Lollapalooza se sumaron la cantante española Lola Indigo, la banda argentina Airbag, el cantante estadounidense Two Feet y la dj, hermana de Miley Cyrus, Brandi Cyrus.

El nuevo line up del Lollapalooza Argentina: los horarios día por día

Viernes 18 de marzo

Sábado 19 de marzo

Domingo 20 de marzo

Se pedirá pase sanitario en el Lollapalooza Argentina 2022

Aquellas personas mayores de 13 años que asistan a la séptima edición de Lollapalooza Argentina, deberán contar con el Pase Libre Covid con esquema de vacunación completo. Esto refiere a, al menos, dos dosis aplicadas, habiendo recibido la última dosis 14 días o más, previos al comienzo del festival. Esto también aplica para los casos de vacunas de dosis única, como la vacuna CanSino, habiendo transcurrido 14 días o más desde su aplicación.

Por dónde se ingresa al Lollapalooza Argentina 2022

Para poder ingresar al festival, el público deberá canjear previamente su ticket de compra por la pulsera que le dará acceso al Hipódromo de San Isidro. Sin la pulsera no se podrá ingresar.

Lollapalooza abre sus puertas a las 11.30 hs y contará con tres accesos:

Acceso 1: Esquina Av. Santa Fe y Av. Márquez.

Acceso 2: Av. Márquez 900, entrada Paddock del Hipódromo

Acceso 3: Av. Márquez, entrada Oficial del Hipódromo

Aquellas personas que posean certificado de discapacidad, dentro del predio, en la zona de cada escenario habrá una plataforma para poder observar los shows. No hay un cupo limitado. Para ingresar, van a poder hacerlo por Av. Márquez al 900 (entrada Paddock del Hipódromo).