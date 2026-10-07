Llega Hello Adele a la Argentina en 2026: precios y fecha de cuándo es

El show Hello Adele Live In Las Vegas, a cargo de Stephanie Lii, llega por primera vez a Argentina el próximo 14 de octubre. Se trata del primer musical oficial creado en homenaje a la icónica artista británica que recorrió el mundo y ahora tendrá una parada en el Teatro Ópera.

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Así será el show en homenaje a Adele que llega a Argentina

Luego de recorrer diferentes países del mundo y consolidarse como una gran experiencia para los fanáticos de Adele, el espectáculo en honor a la artista arriba en el territorio argentino con una producción espectacular: habrá interpretaciones intensas, elegantes y muy fieles a la obra original.

Hello Adele live se presentará el 14 de octubre en el Teatro Opera

Se trata de una oportunidad para disfrutar de los grandes éxitos de la artista en vivo como Hello, Set Fire to the Rain, Someone Like You, Rolling in the Deep, Easy On Me, Skyfall, When We Were Young, One and Only, entre muchos otros. El concierto tiene cada detalle cuidadosamente pensado para que el público se pueda transportar a la atmósfera conmovedora de los conciertos originales. Además, la puesta en escena con iluminación y la interpretación vocal de Stephanie Lii prometen un show de puro disfrute y emoción en una noche inolvidable.

Hello Adele Live es el único homenaje oficial a Adele, con autorización de la cantante, que ha recorrido el mundo. El objetivo es ofrecer una inmersión en el alma y la esencia de una de las voces más grandes de la música contemporánea.

¿Cómo comprar las entradas?

Las entradas para Hello Adele Live para el miércoles 14 de octubre desde las 21 hs están disponibles en la página oficial de Ticketek. Los precios varían según la ubicación dentro de la sala del Teatro Ópera, pero los tickets comienzan en los $45.000 y alcanzan los $100.000.