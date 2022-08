Feria de Editores 2022: más de 200 sellos independientes se reúnen para celebrar la literatura

El evento que unifica a las editoriales independientes del país y Latinoamérica se celebrara este 5,6 y 7 de agosto. Qué actividades y propuestas habrá en la Feria de Editores.

Este 5, 6 y 7 de agosto se realizará la 11° edición de la Feria de Editores (FED), el evento que reúne a más de 280 sellos independientes de Argentina y Latinoamérica. En diálogo con El Destape Web, el co-fundador del evento y editor del sello Godot, Victor Malumian, adelantó algunas de las novedades y actividades que tendrán lugar en el evento más importante de la literatura independiente.

Con el estreno de una nueva sede, dinámicas originales y diversas propuestas que invitan a la interacción de los lectores con el “detrás de escena” de un libro, la nueva edición de la FED promete dejar huella. Hace ya varias temporadas que la Feria se realiza en el mes de agosto y tiene la iniciativa de convocar a los lectores a un diálogo directo. Tras la pandemia, este 2022 no será la excepción: con entrada libre y gratuita, el evento estará abierto para todo tipo de público en el rango horario de 14 a 21 horas. “Me parece que lo interesante es que la feria no sólo consolidó la fecha, sino que en algún punto también se consolidó en los cronogramas de publicación de las editoriales”, analizó Malumián.

El crecimiento de este evento es innegable: la sede elegida de este año es el complejo Art Media ubicado en Chacarita (Av. Corrientes 6271), un espacio con dimensiones ampliamente mayores que las anteriores. Dentro del lugar estarán dispersos los stands de los más de 200 sellos independientes que conforman el catálogo, negocios que, a su vez, son atendidos por los propios editores que trabajaron detrás de cada libro que conforma el catálogo del sello. Pero eso no es todo, también hay charlas programadas tanto de modalidad presencial como virtual, el espacio de Mini Fed con propuestas para los más chicos, firma de ejemplares y la oportunidad de donar sangre.

“Siempre nos preparamos con mucha emoción porque vamos a volver a encontrarnos con las y los lectores. Además nos encontrarnos entre colegas, ¿no?. También es una excusa para vernos en otro marco y de otra forma con las librerías. Algo que me parece que tiene la Feria que está bueno es que es un lugar de encuentro donde van escritoras y escritores más allá de que tengan o no una charla”, confesó Malumián sobre el regreso de la FED. El principal diferencial de este evento con otros masivos de literatura, es que sus creadores buscan afianzar el vínculo con los lectores. Los editores y autores se encuentran a disposición para debatir sobre las diversas publicaciones, recomendar libros e incluso compartir charlas de “lector a lector”. “Esta posibilidad de volver a ver cara a cara a las lectoras y los lectores que el año pasado compraron libros, saber si les gustaron, poder ofrecerles otro etcétera. Siempre es interesante. Estamos muy emocionados”, enfatizó.

La experiencia FED empezará desde antes de entrar al complejo, ya que tienen prevista la entrega de libros gratuitos en la fila de ingreso, con textos relacionados a las esperas, como así también el reparto de café para todos sus visitantes. “La idea es ‘curar’ la experiencia desde antes del ingreso. Empezar a trabajar eso que generalmente es uno de los desafíos de la feria. No queremos que nadie se sienta disgusto cuando nos viene a visitar me parece que es una de las como novedades y los grandes desafíos de este año”, explicó Victor Malumián.

Charlas, autores y firmas

La dinámica de la Feria está pensada para intercalar la recorrida por los stands con algunas de las charlas que están programadas para los tres días. Entre las temáticas a abordar en las charlas, que varían entre virtuales y presenciales con la posibilidad de volver a ver las digitales en el canal de YouTube de la FED, se encuentran los temas de la literatura del yo, el límite entre ficción y no ficción, el cruce entre libros, transfeminismo y trabajo sexual, el cambio climático, el peronismo y el libro como ingreso económico.

Asimismo, también habrá firma de ejemplares de algunos de los autores que lanzaron libros con sellos independientes. Entre ellos, destacan el estadounidense Peter Orner, Julia Coria, Edgardo Scott, Cynthia Rimsky, Amara Moira, Leila Sucari, Inés Ulanovsky, Margo Glantz y Leslie Kern.

Al ingresar al predio, los visitantes podrán obtener un mapa para guiarse por la Feria, saber qué editoriales están presentes o incluso dirigirse a alguna en particular. En la Feria de Editores habrá unos 280 sellos editoriales. Entre ellos, unos 50 son de distintos puntos de la Argentina y alrededor de 40 llegan desde Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y España.

Además, el día viernes 5 de agosto a las 14 horas, se entregará el premio a la Labor Librera a la librería El Gran Pez. Un reconocimiento que apunta a las librerías que trabajan de forma incansable por la difusión del libro y generan un espacio de intercambio cultural dentro y fuera de su espacio físico.

Proyecto +300 kilómetros: una iniciativa que traspasa fronteras

“El sector +300 kilómetros es una iniciativa que venimos haciendo hace un tiempo y tiene que ver con destacar editoriales o catálogos que hacen más de 300 kilómetros para estar en la Feria, tanto por dentro del país como extranjeras”, explicó Malumián sobre el proyecto que, en esta edición, cuenta con la intervención del Ministerio de Cultura de La Nación.

“Este año nos visitarán editoriales de México, España, Colombia, Perú, Uruguay. Me parece que es interesante poner el juego ese catálogo que no se ve generalmente en las librerías de Buenos Aires”, explicó Victor y añadió que desde la FED realizaron un convenio con el Ministerio de Cultura para traer sellos pequeños de dos puntos del país.

El año pasado, la FED se realizó al aire libre y con protocolos por el coronavirus.

“Elegimos dos editoriales, una de San Juan y una de Mendoza. A ambas se les pagó el pasaje y alojamiento y además la FED les regaló en stand para que estén presentes", anunció Malumián y confesó que es una gran forma de “estrechar lazos con lo que sucede a nivel editorial en Buenos Aires con el resto del país”.

Doná sangre en la Feria de Editores

Durante el día viernes, en el rango horario de 09 a 13, quienes quieran podrán acercarse a donar sangre. “Dada la problemática que tiene el país de que es un porcentaje minoritario el que dona sangre y que todos hemos vivido el problema de tener alguien querido que necesitaba, que lo tenían que operar y que necesitaba dadores y que no había. La idea de empezar a colaborar en ese marco para hacer una colecta de sangre nos parecía que una buena idea”, expresó Malumian sobre esta movida.

La colecta es organizada por la Fundación Hemocentro de Buenos Aires, Céspedes Libros y un grupo de librerías. “Es una es una muy buena iniciativa, pero se puede quedar solo en eso. Y en realidad acá lo que tenemos que no tenemos que perder de vista es la cantidad de donantes que conseguimos, ¿no?”, analizó el editor de Godot.

Para acercarse a donar sangre, se necesita previa inscripción en el formulario que está en la página de la Feria de Editores. Los requisitos son: ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, no haberse tatuado en los últimos 6 meses y tener el DNI actualizado. A su vez, no es necesario ir en ayunas y todo aquel que done sangre podrá quedarse a desayunar de cortesía.