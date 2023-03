"Mi mejor miedo", una invitación para abrazar los temores con escritura y dibujo

La palabra escrita y los dibujos suelen ir de la mano en la literatura infantil juvenil generando un fuerte atractivo en las infancias pero "Mi mejor miedo", una propuesta pedagógica coordinada por la escritora Gabriela Larralde y el dibujante y actor Martín Garabal, invita a "pequeñas bestias de entre 4 y 12" a que sean las creadoras de esta combinación de palabra e imagen con el foco puesto en los miedos.

Este domingo a las 16, en Tecnópolis, con entrada libre y gratuita, Larralde y Garabal se unen para ser los guías de una iniciativa que persigue "juntarnos a pensar en los miedos que todos tenemos, cuáles son, qué nos producen, porque los queremos cerca". Larralde es investigadora y también escritora de "Bestiario, secreto de niñas malas" (editado por Planeta) y "Mi mamá es un pañuelo" (publicado por Portaculturas), entre otros títulos. Además, trabajó como guionista en series como "El Presidente" (Amazon) y "Monzón" (Netflix).

Garabal, aunque su profesión es la actuación y recientemente participó en la serie "División Palermo" dirigida por Santiago Korovsky, dibuja "desde que tiene recuerdos". "Dibujé toda la vida y es algo que no puedo pensar por fuera de mi cotidianidad. Ni siquiera lo pensé como una profesión, es una manera de expresión. Además, mi relación con el dibujo es bastante pulsional. No pienso tanto que voy a dibujar, dejo que la línea me lleve", cuenta a Télam.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Escribir los miedos, dibujarlos, sin querer hacerlos desaparecer. Ni creyendo que son necesariamente algo malo adentro nuestro que hay que expulsar", es la premisa de esta propuesta que se enmarca en "Verano en Tecnópolis".

¿Cómo es el miedo en las infancias?¿Cómo pueden ayudar las palabras y los dibujos a tramitar este sentimiento? "Creo que las infancias tienen más permiso a sentir y expresar miedo. Cuando crecemos nos empieza a dar vergüenza, sentimos que está mal sentir miedo, decir que tenemos miedo a algo. Y eso luego se los pasamos a los niños y niñas, otra vez. Esa idea adulta de que temer está mal", reflexiona la escritora que el año pasado ganó en la categoría Narrativa con el proyecto “La india sirena” el Premio Estímulo a la Escritura para talentos sub-40.

Con esta convicción, Larralde precisa que la propuesta del taller "no es trabajar los miedos en el sentido de hacerlos desaparecer sino repensar los miedos como algo que es parte nuestra, sentirlos como identidad, potencia, cuidado, comunidad y deseo".

"Los miedos muchas veces nos protegen. A veces se habla de enfrentar los miedos pero por ahí enfrentarlos es pensarlos, nombrarlos, ponerlos en palabras o pensar la manera de amigarnos con ellos", piensa Garabal.

Para Garabal, "el dibujo tiene posibilidades inimaginables e inagotables para enfrentar y encuadrar" los temores. Y brinda un ejemplo gráfico: "Un miedo que tiene colores negros, si de repente se llena de colores, se vuelve un miedo amigable".

La Plaza Arte a cielo abierto de Tecnópolis atestiguará cómo las infancias se amigan con sus miedos a través de la palabra y el arte.

Con información de Télam