María Mariño: "En Nueva York la gente casi no se mira a los ojos"

En el libro One, la fotógrafa María Mariño emprendió un recorrido por las calles de Nueva York y agudizó su mirada para retratar la soledad que subyace el movimiento en una de las ciudades más transitadas del mundo.

Nueva York es una de las ciudades más transitadas del mundo y, aún así, también es uno de los centros más solitarios. Esto último llamó la atención de la fotógrafa María Mariño quien -luego de varios recorridos por "la ciudad que nunca duerme"- plasmó increíbles fotografías sobre la soledad en One, un libro que puede ser recorrido como una certera metáfora sobre los aislamientos (término tan familiar en lo que va de la pandemia).

"Veía estos personajes y me llamaban la atención", remarcó Mariño en diálogo con El Destape, sobre las bases que la llevaron a pensar One. Tras muchas idas y vueltas, la pandemia logró entusiasmar a María para finalmente llevar a cabo el proceso de selección fotográfica: "Siempre hice trabajos con gente sola en ciudades y pensé que con la pandemia el tema podía interesar más".

Aunque en primera instancia, Nueva York puede resultar abrumador y lleno de gente -cosas que le sucedieron a la autora en su primer viaje, a los 15 años- One busca evidenciar un costado no tan transitado del destino favorito de muchos: "Es muy llamativo como con tanta diversidad de gente, cada uno está ensimismado en su mundo. En Latinoamérica vos caminás por la calle y la gente interactúa más, se mira a los ojos. En Nueva York eso es distinto: la gente casi no se mira a los ojos. La interacción casi no existe".

Sobre las razones de este aspecto tan frío, la autora precisó: "Hay tantas personas que van a Nueva York en busca del éxito o detrás de una oportunidad, que a veces la siento un destino de paso. Hay un sentido de urgencia en donde todo el mundo está apurado".