George R.R. Martin y una demanda que pone en peligro el futuro de Game of Thrones: "Robo sistemático"

El escritor se unió a otras grandes plumas para iniciar una escandalosa demanda que podría marcar un histórico precedente en la batalla de los autores contra la inteligencia artificial.

Un grupo de 17 escritores, entre los que destacan George R.R. Martin, John Grisham y Jonathan Franzen, presentaron en Estados Unidos una demanda colectiva contra OpenAl, desarrolladora de ChatGPT, por utilizar sus obras de ficción protegidas por los derechos de autor para entrenar modelos de lenguaje de gran tamaño y facilitar la generación de textos que imitan su trabajo. La demanda presentada por el Sindicato de Autores denuncia "violaciones flagrantes y dañinas de los derechos de autor registrados de los demandantes" y califica a ChatGPT como una empresa que "depende del robo sistemático a escala masiva"

"Es necesario que detengamos este robo o destruiremos nuestra increíble cultura literaria, que alimenta muchas otras industrias creativas en Estados Unidos. Los grandes libros generalmente los escriben quienes dedican sus carreras y, de hecho, sus vidas, a aprender y perfeccionar sus oficios. Para preservar nuestra literatura, los autores deben tener la capacidad de controlar si la IA generativa utiliza sus obras y cómo", señaló Mary Rasenberger, CEO del sindicato.

"Los diversos modelos de GPT y otras maquinas de IA generativa actuales solo pueden generar material derivado de lo que les precedió. Copian la estructura de las oraciones, el tono, la narración y el contexto de libros y otros textos. Los resultados son meras remezclas sin la adición de ninguna voz humana. La cultura regurgitada no reemplaza al arte humano", agregó Rasenberger. La demanda cita búsquedas especificas de ChatGPT para cada autor y en el caso de Martin alega que el programa generó un esquema no autorizado y detallado para una precuela de Game of Thrones que se titulaba A Dawn of Direwolves (Un amanecer de lobos huargos) que utilizaba "los mismos personajes de la saga Canción de hielo y fuego".

Una amenaza que pone en peligro el trabajo de los autores

Otro problema vinculado con el uso ilícito que hizo OpenAI de las obras de los autores es que los usuarios del ChatGPT pueden pedirle a este chatbot que "escriba" obras que imiten el trabajo de los autores afectados. Cita como ejemplo el caso de George R.R. Martin y un "intento reciente de generar los volúmenes 6 y 7 de la saga Canción de hielo y fuego". La demanda subraya que OpenAl descargó los libros de páginas pirata y posteriormente las copió en la estructura de los modelos GPT 3.5 y GPT4, que son los modelos que se utilizan para potenciar ChatGPT.

Con información de Europa Press.