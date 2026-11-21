Rocío Hazán Galán, hija de Lucía Galán, presentó su nuevo emprendimiento To Be Honest, un original proyecto que busca acercar la psicología a la vida cotidiana a través de cartas, ilustraciones y distintas propuestas creativas. La iniciativa funciona como un Mail Club de suscripción mensual y tiene como objetivo invitar a las personas a hacer una pausa en medio de la rutina para conectar con sus pensamientos y emociones.

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Ro, psicóloga y creadora de la propuesta, ideó un espacio que combina herramientas de reflexión con el atractivo de la papelería y las experiencias analógicas. En un contexto atravesado por la inmediatez y el uso constante de dispositivos electrónicos, el proyecto recupera el valor de recibir una carta, leer en papel y dedicar tiempo a escribir a mano.

Rocío Hazán Galán, hija de Lucía Galán, presentó su nuevo emprendimiento To Be Honest.

La dinámica consiste en recibir un sobre diferente cada mes, organizado alrededor de una temática psicológica. Entre los ejes que propone explorar aparecen los comienzos, el deseo, las decisiones y los vínculos. Cada edición cuenta con materiales y formatos propios, por lo que los contenidos se renuevan en cada envío.

De qué se trata To Be Honest, el proyecto de Rocío Hazán Galán

La primera entrega del Mail Club se llama "El comienzo" y está dedicada a explorar qué sucede cuando nos enfrentamos a una nueva etapa o decidimos dar un primer paso. A través de diferentes materiales, la propuesta aborda cuestiones como los miedos, las expectativas, la incertidumbre y las posibilidades que aparecen al animarse a empezar algo distinto.

El sobre incluye una carta, ilustraciones y actividades pensadas para generar un espacio de introspección. Una de las preguntas centrales de esta primera edición apunta a una situación bastante habitual, cuántas veces postergamos nuestros proyectos o deseos porque sentimos que todavía no estamos preparados para llevarlos adelante.

De esta manera, To Be Honest busca transformar conceptos vinculados con la psicología en experiencias accesibles y cotidianas. La intención no es ofrecer respuestas cerradas, sino generar preguntas, habilitar nuevas perspectivas y brindar herramientas para prestar atención a aquello que muchas veces queda relegado por las obligaciones diarias.