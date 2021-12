El escritor Eduardo Romano fue distinguido con el premio Rosa de Cobre de la Biblioteca Nacional

El escritor, poeta, docente y periodista Eduardo Romano fue distinguido hoy con el premio honorífico la Rosa de Cobre que, desde 2013, entrega la Biblioteca Nacional para homenajear y reconocer la trayectoria de aquellos creadores que con sus obras realizaron un aporte significativo a la cultura argentina.

"A lo largo de mi obra mi manera de escribir se fue modificando. La publicación de mis libros se fue espaciando, pero al mismo tiempo los poemas fueron creciendo", expresó Romano en el acto que se hizo hoy a las 18.30 en en la Sala Juan L. Ortiz, ubicada en el tercer piso de la Biblioteca, del cual participaron el director de la institución, Juan Sasturain, Claudia Martínez, Oscar Conde y Domingo Arcomano.

"Empecé a escribir cambiando las letras de los boleros y tangos que escuchaba en la radio. Es decir que no empecé escribiendo, sino que empecé escuchando", explicó quien fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, colaborador de múltiples medios y autor de una vasta producción de poemas y ensayos.

En ese sentido destacó: "Homenajeo siempre a la canción porque es la que me acercó y me dijo que existía la poesía, que fundamentalmente no es para leer sino para escuchar".

"La poesía para mí no es lirismo, sino ficción. Así mi poesía se fue llenando de personajes", definió.

En tanto Sasturain dijo que se trataba de "un premio que recuerda la locura e inventiva de Roberto Arlt, creado para distinguir a quienes admiramos". "Como poeta o como amigo, Eduardo me ha acompañado durante más de 50 años", reconoció el autor de "El último Hammett".

"Eduardo es un emergente particular, con su propia voz. No es frecuente que un poeta tenga una carrera con tanta constancia. Con variaciones, su voz siempre es reconocible", enfatizó sobre el homenajeado.

Para la poeta Claudia Martínez, "no se puede escribir poesía sin leer buena poesía" por eso, dijo, se sentía "feliz de difundir la obra de Eduardo" y hacérsela conocer a sus alumnos.

"Su libertad y coloquialismo es lo que yo quiero acercarle a mis alumnos, que siempre dicen al comienzo 'profe, faltan comas, hay errores de tipeo'", afirmó y agradeció a Romano por haber colaborado "con esa renovación tan potente de la poesía argentina".

El escritor Domingo Arcomano, por su parte, llamó a recopilar los artículos y la bibliografía de Romano, no solo su poesía que es lo que se está recopilando ahora.

Para Oscar Conde, poeta, ensayista y profesor, el ganador del premio la Rosa de Cobre "es un poeta que fue reconocido casi desde el comienzo".

"El tango era parte del universo simbólico y espiritual de Eduardo, al punto de que uno de sus poemas fue adaptado para la letra de un tango de Alberto Garralda", recordó y sintetizó: "Eduardo cumplía el adagio de escribir como se habla, en este caso alejándose lo más posible del español peninsular" y siempre con "ironía".

La Rosa de Cobre fue un premio dedicado en sus primeras ediciones a la poesía, habiendo recibido el galardón destacados autores de todo el país y proyectándose luego a otras disciplinas. Largamente olvidada, la Rosa de Cobre regresa a sus destinatarios. Como se mencionó en la primera entrega: "Un país es, entre otras cosas, una geografía de imágenes, textos, obras y creaciones. Llamamos Nación a los senderos que se van forjando entre unos y otros, a los diálogos explícitos o soterrados".

Así como toda elección puede ser arbitraria, este reconocimiento –despojado de cualquier interés comercial o publicitario–, constituye un acto de agradecimiento hacia aquellos que han ofrecido generosamente su talento y su trabajo a través de los años.

Con información de Télam