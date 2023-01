Kureishi agradece vía Twitter a los médicos que lo atendieron tras descompensarse en Roma

El novelista, guionista, dramaturgo y director británico Hanif Kureishi, mundialmente reconocido por sus ensayos y novelas en las que aborda temas como la paternidad, el deseo, la inmigración y la cultura popular británica, fue hospitalizado después de una descompensación cardíaca en Roma, ciudad a la que viajó para recibir el año nuevo, y horas después de conocerse la noticia en su cuenta de Twitter agradeció a los médicos que lo atendieron y posteó que no sabe si volverá a caminar o a escribir.

"Queridos seguidores -escribió-, me gustaría que supieran que el 26 de diciembre, en Roma, después de dar un paseo hasta la Piazza del Popolo, seguido por la Villa Borghese y de vuelta al apartamento, tuve una caída. Acababa de ver a Mo Salah jugar contra el Aston Villa, bebiendo cerveza, cuando comencé a sentirme mareado. Me incliné hacia delante y puse la cabeza entre las piernas. Me desperté minutos después en un charco de sangre, mi cuello en una posición grotescamente torcida, mi esposa de rodillas a mi lado".

"Luego experimenté lo que solo puede describirse como un objeto semicircular redondeado con garras unidas que se escabullía hacia mí. Usando lo que me quedaba de razón, vi que era mi mano, un objeto extraño sobre el cual no tenía poder", narró en un hilo de Twitter.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Y continuó: "Entonces se me ocurrió que no había coordinación entre lo que quedaba de mi mente y lo que quedaba de mi cuerpo. Me había divorciado de mí mismo. Creí que me estaba muriendo. Creía que me quedaban tres respiraciones. Parecía una forma miserable e innoble de morir. Todas las noches, antes de subir, poner el lavavajillas, abrir la ventana y reunirme con mi esposa, me pregunto cuántas más oportunidades habrá para estas felicidades domésticas".

El autor de "Intimidad" dijo que "desde el piso", su esposa escuchó sus gritos "desesperados": "Me salvó la vida y me mantuvo en calma. Durante unos días estuve profundamente traumatizado, alterado e irreconocible para mí mismo. Estoy en el hospital. No puedo mover mis brazos y piernas", describió.

El autor británico contó además que no puede rascarse la nariz, hacer una llamada telefónica ni alimentarse y aseguró que es un momento "humillante, degradante" que implica "una carga para los demás".

Lo operaron de la columna vertebral y presentó mejoras menores en los últimos días: "Tengo sensibilidad y algo de movimiento en todas mis extremidades y comenzaré fisio y rehabilitación lo antes posible".

En ese sentido, le agradeció a los médicos y enfermeras del hospital Gemelli de Roma "por su extraordinaria amabilidad, competencia y cuidado".

Al finalizar, expresó que por el momento no está claro si alguna vez podrá "volver a caminar", o si alguna vez podrá "sostener un bolígrafo" y pidió alguna ayuda "con respecto a la voz asistida: hardware y software" que le permitirán mirar, escribir, comenzar a trabajar de nuevo y "continuar algún tipo de vida media".

"Si tiene alguna idea sobre cómo podría ayudar, comente a continuación y mi hijo se pondrá en contacto. Quiero agradecer a todos mis lectores por su amor y apoyo a lo largo de los años", finalizó.

Kureishi, de 68 años, se habría descompasado en el aeropuerto Fiumicino de Roma, pocos minutos después de haber llegado a la capital italiana. Según había informado la agencia de noticias italiana ANSA, los médicos calificaron su estado "grave pero estable".

Nacido en Inglaterra en 1954, estudió Filosofía en el King’s College de Londres y allí empezó a escribir para teatro; en esos años ganó el George Devine Award con "Outskirts".

Hijo de padre paquistaní y madre inglesa y creador de otro tipo de narrativa poscolonial que sumó historias de sexo y rock a la línea más transitada que denunciaba el sistema de clases, irrumpió en la literatura británica con poco más de 20 años cuando escribió el guion de "Mi hermosa lavandería" (1985).

Cinco años después publicó su primera novela, "El buda de los suburbios" y más tarde consolidó su trayectoria con títulos como "Intimidad", "Algo que contarte" o "Nada de nada", su última novela publicada en 2018.

El deseo, la vida en pareja, las disparidades en el marco de la intimidad y los andamiajes del matrimonio lo convocan desde que publicó a fines de los 90 “Intimidad”, una novela muy breve que comienza con los detalles del día en el que el protagonista decide dejar el hogar familiar y romper su matrimonio.

Dos décadas después, Kureishi retomó esos interrogantes que considera son “las preguntas más importantes que podemos hacer” en "Amor+Odio", un libro de ensayos que Anagrama publicó en la Argentina en 2022.

¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? ¿Qué relación hay entre la seguridad y el entusiasmo para cada uno de nosotros? Las respuestas no distan mucho de lo que había cifrado en “Intimidad”, que el matrimonio “libera un tipo particular de amor compasivo, pero domestica el sexo”.

Con información de Télam