"Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires": el emotivo audio del Indio tras recibir su honoris causa

"Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires": el emotivo audio del Indio tras su honoris causa.

En las últimas horas un audio conmovió a gran parte de los argentinos, y es que el Indio Solari agradeció a la Universidad de Buenos Aires por la entrega de su honoris causa, además del saludo a la gente por el reconocimiento. El pasado diciembre 2025 el artista fue honorificado con esta distinción académica, que algunos meses atrás había recibido Charly García, otro grande de nuestra música.

"Habla Indio, quería por este medio agradecerles tanto al rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsaron esta distinción que a mí me pone muy feliz", se lo escucha decir a la leyenda del rock nacional, quien sumó: "Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a aquellos que les parece bien que yo merezca esta distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias", cierra su audio, que compartió la UBA desde sus cuentas oficiales y que recorre las redes sociales.

A su vez, desde la prestigiosa universidad comentaron: "Carlos Alberto Solari, más conocido como Indio Solari, cantante, compositor y letrista argentino le agradece a la Universidad de Buenos Aires por la entrega del título de Doctor Honoris Causa, en reconocimiento a la originalidad de su obra, por su aporte a la cultura y al pensamiento crítico, y por su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico de nuestro país".

El Indio Solari agradeció a la UBA por su honoris causa.

Qué es un honoris causa y por qué el Indio Solari lo recibió

Un honoris causa es una distinción académica, por la cual, quien lo recibe, se convierte en Doctor. La universidad, en este caso la de Buenos Aires, otorga a personas destacadas por sus méritos excepcionales en campos como la ciencia, la cultura, las artes o el servicio a la humanidad, sin necesidad de exámenes, reconociendo su trayectoria. Se trata del máximo reconocimiento honorífico de una universidad, en este caso, para el señor Carlos Alberto Solari.

"En virtud de la originalidad de su obra, de su aporte a la cultura y al pensamiento crítico, y de su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico del país", expresaron sobre el motivo de la entrega del honoris causa al Indio desde el Consejo superior de la Universidad de Buenos Aires.