Una escultura que homenajea a Leonardo da Vinci

En su gran muestra "Débordements", el artista, escultor y arquitecto Pablo Reinoso rinde homenaje a Leonardo da Vinci y su influencia plasmada en el célebre Castillo de Chambord, patrimonio de la Unesco desde 1981, inspirado en la famosa escalera de doble circulación diseñada por el genio italiano y reproducida en tierra francesa,

Las influencias de Leonardo da Vinci y Francisco I que marcan las huellas de la particularidad del Chambord se concentran en no tener un arquitecto conocido a quien reconocérselo. "Se le atribuye todo a Francisco I, quien dijo qué quería y cómo, y fue ejecutado. Leonardo trabajó en un proyecto de castillo en un lugar a unos cuantos kilómetros de ahí, pero cuando fueron a construirlo la población de la zona fue diezmada por una pandemia, por lo cual buscaron otra localización geográfica que no permitió realizar lo proyectado por el genio italiano", comenta Reinoso.

Sin embargo, "lo que se supone como muy cierto es la inspiración de la doble escalera que Leonardo trabajaba en edificios de guerra; la doble circulación, para subir municiones, bajar heridos, o ser atacado, defenderse", afirma.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por eso, como parte de la inspiración del artista en la huella de Da Vinci en Francia está su instalación "À double souffle" (realizada con tela, hilos elásticos, ventiladores y sistema eléctrico), una obra relacionada con su serie de "Los respirantes", una instalación que se desarrolla a lo largo de 18 metros en el centro de la escalera.

En el corazón del castillo, en la encrucijada de las grandes salas se encuentra la majestuosa escalera de doble recorrido, compuesta por dos rampas caladas que serpentean una sobre otra alrededor de un núcleo central, y se beneficia de la iluminación lateral de los grandes ventanales de las salas en forma de cruz, que constituyen una gran atracción para los visitantes.

Pero la obra que homenajea a Da Vinci es "Révolution végétale (d'après Léonard)" -de acero y piedra, con 7 metros de altura y 5,5 metros de diámetro-, y sobre ella Reinoso destaca que se trata de un "homenaje escultórico al genio de Leonardo, que en ese lugar se expresa en esa doble espiral".

"Realicé una doble escultura en acero que está en el exterior del castillo. A lo lejos se ve una doble espiral como un ADN, salvo que el ADN se va cruzando y esto no, y a medida que uno se va acercando se identifican los escalones, y cuanto más se acerca uno los escalones se van transformando en ramas, y esa especie de faro metálico se vuelve un árbol, lo que para mi es un regreso a la naturaleza, que es lo que siempre trato de hacer con mis obras", explica.

Reinoso es un artista multidisciplinar reconocido internacionalmente por la reutilización de objetos y sus obras que abarcan escultura, instalación, diseño, arquitectura y pintura y el uso de madera, metal, aire y piedra.

Entre sus exposiciones están las de 1982 en la FIAC y la 12ª Bienal de París, y posteriormente, en la Bienal de Venecia (1993), en el Malba (2009).

También realizó proyectos de gran envergadura para espacios públicos, como el más reciente "Nouages" (2013) para el Grand Lyon, We Watch You Too y Children's Bench (2016) a orillas del Támesis, o "Racines de France" (2016) en el Palacio del Elíseo y "Busan Infinity Line" (2019) en Corea del Sur.

Con información de Télam