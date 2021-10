Star Trek en llamas: El insulto gordofóbico de George Takei a William Shatner

Consultado por la hazaña de su compañero en Star Trek, Takei (Sulu) lanzó un polémico comentario en un podcast reavivando la vieja y mítica pelea que los distanció en la industria de Hollywood.

El viaje al espacio de William Shatner, el actor que encarnó al capitán Kirk, pasó a formar parte de la historia por tratarse del primer nonagenario en realizar semejante hazaña. Pero la noticia no cayó bien a todo el círculo del actor, ya que reavivó el conflicto que tiene desde hace 50 años con George Takei, otrora Hikaru Sulu en la saga Star Trek. El actor estadounidense de origen japonés ironizó con el paseo espacial de su excompañero de reparto, tildándolo de "cobaya de 90 años".

La enemistad de los dos actores es más que conocida por el fandom y Takei no dudó en cargar de nuevo contra Shatner. "Él va audazmente a donde otras personas han estado antes", comentó en una entrevista para Page Six. "Es un conejillo de Indias de 90 años. Es importante saber qué sucede [si una persona anciana viaja al espacio]", añadió.

El actor, de 84 años siguió cargando contra el antiguo capitán Kirk. "Así que con 90 años va a mostrar más sobre el desgaste del cuerpo humano, por lo que será un buen espécimen para estudiar. Aunque no creo que sea el de 90 años más apto", exclamó. Según declaró Takei en el podcast 'David Tennant Does a Podcast with...', los conflictos con Shatner comenzaron con la producción de la serie, pues este comenzó a tener celos de la popularidad de Spock, interpretado por Leonard Nimoy. "Le creó una inseguridad", comentó.

Por otro lado, Takei también remarcó que el motivo de que la disputa se mantenga es más por la actitud de Shatner. "Todo viene de Bill. Siempre que necesita un poco de publicidad para un proyecto, aviva la supuesta polémica que hay entre nosotros", zanjó.

La emoción de William Shatner por su viaje al espacio

Shatner, quien cumplió 90 años en marzo, es actor desde la década de 1950 y sigue ocupado con proyectos y convenciones de aficionados. Es mejor conocido por interpretar al Capitán James T. Kirk de la nave estelar Enterprise en la clásica serie de televisión de la década de 1960 Star Trek y en siete películas sobre aventuras ficticias en el espacio exterior.

Shatner dijo que hay algo de ironía y simetría en su viaje espacial, debido a que interpretó a un explorador espacial durante décadas y ahora se está convirtiendo en uno. "Esto no es pan comido. Quiero ver el espacio. Quiero ver la Tierra. Quiero ver lo que necesitamos hacer para salvar la Tierra. Quiero tener una perspectiva que no se me ha mostrado antes", dijo Shatner en una entrevista con CBS Morning.