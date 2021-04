Preocupa el estado de salud de Brad Pitt.

A sus 57 años, Brad Pitt es una de las estrellas mejor valoradas de Hollywood y uno de los actores más queridos por la audiencia. Sin embargo, el actor de El club de la pelea (1999) y Seven (1995), entre tantas otras, no estaría pasando un buen momento anímico y de salud. En las últimas horas se filtraron fotografías que lo muestran en silla de ruedas y algo desmejorado, razones que encendieron la alerta en sus fanáticos.

Brad Pitt fue capturado por los paparazzies saliendo de una cita médica, específicamente del dentista, pero lo que llamó la atención y se convirtió en noticia fue que salió del centro clínico, situado en Beverly Hills, en Los Ángeles, en una silla de ruedas.

Empujado por un guardaespaldas y visiblemente delgado y encorvado, Brad Pitt quería pasar desapercibido. Portando la mascarilla obligatoria, la capucha de su chaqueta y lentes de sol, fue llevado hasta la puerta por personal de la clínica y allí fue uno de sus guardaespaldas quien se hizo cargo de empujar la silla. De hecho, el asistente de Pitt intentó taparlo con una chaqueta para evitar que fuera fotografiado, pero no lo logró.

La historia del albañil que no puede ir a trabajar porque lo confunden con Brad Pitt

¿Existe el doble de Brad Pitt? Aunque resulte difícil de creer, sí. Se trata de Nathan Meads, un albañil de 34 años que arrasa en las redes sociales por su increíble parecido físico con el galán de Hollywood. Fue tal el impacto que causó que dejó su trabajo y se hizo influencer. "No puedo caminar tranquilo por la calle, me confunden con Brad Pitt", afirmó, en declaraciones a un medio británico.

Nacido en Oxford, Meads reconoció en una entrevista con el Daily Mail que él mismo no se ve tan parecido al famoso actor, con quien lo empezaron a confundir hace diez años. “Ser el doble es bueno, pero no puedo caminar tranquilo por la calle. La gente me persigue y hasta me costó mi matrimonio, porque la madre de mi hija odiaba que no pudiéramos ir a ninguna parte, por el asedio insoportable que recibía“, explicó al medio.

Debido a su parecido físico con el actor, decidió sacar provecho y convertirse en influencer de Instagram con su cuenta @bradpitt_lookalike, en la que cuenta con más de quince mil seguidores y posa de forma sensual, imitando los looks del ex esposo de Angelina Jolie. Además, se convirtió en embajador para firmas de moda y tiene su propia agencia de representación.