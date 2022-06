Polémico: acusan al actor Ezra Miller de maltratar y drogar a una menor

El actor de We need to talk about Kevin y la esperada The Flash, del Universo DC, Ezra Miller, volvió a estar en el ojo de la tormenta por problemas legales.

09 de junio, 2022 | 16.59

Ezra Miller, acusado de maltratar y drogar a una menor

Ezra Miller volvió a ser el centro de los titulares por sus problemas legales: después de haber sido detenido tras protagonizar un altercado en un karaoke en Hawái y también ser arrestado por amenazar de muerte a una pareja, ahora el actor de The Flash fue acusado de manipular y drogar a una menor. Según unos documentos a los que tuvo acceso TMZ, los padres de una joven de 18 años llamada Tokata Iron Eyes solicitaron una orden de alejamiento contra el intérprete. La supuesta víctima y Miller se conocieron en 2016, cuando ella tenía 12 años y él, 23. Tokata Iron Eyes es miembro de la tribu Standing Rock Sioux y conoció al actor cuando él visitó la reserva india Standing Rock. Los padres de Tokata contaron que Miller la llevó a Londres en 2017 para visitar el estudio donde se filmó Animales fantásticos y dónde encontrarlos, ya que ella era una gran admiradora. En el momento del viaje, precisaron que Tokata tenía 14 años y Ezra, 25. Su amistad continuó y los padres de la adolescente afirman que Miller le suministró alcohol, marihuana y LSD. Los demandantes también afirmaron que Miller provocó que la joven dejara sus estudios en diciembre de 2021. Los padres aseguraron que volaron a la casa de Miller en Vermont en enero para recoger a su hija y descubrieron que no tenía su permiso de conducir, las llaves de su coche, su tarjeta de crédito y otros elementos necesarios para manejar su vida de manera independiente. Alegaron que también encontraron moretones en el cuerpo de Tokata, aparentemente causados por la estrella. Poco después de llevarla de vuelta a casa, los padres de Tokata indicaron que la joven huyó a Nueva York para reunirse con Miller, y desde allí viajaron juntos a Vermont, Hawái y Los Ángeles. "Ezra usa la violencia, la intimidación, las amenazas de violencia, el miedo, la paranoia, los delirios y las drogas para dominar a la joven adolescente Tokata", señala la denuncia. MÁS INFO Música Queen descubrió una canción inédita con la voz de Freddie Mercury La respuesta de la joven Pese a las acusaciones de los padres, Tokata Iron Eyes dio su versión a través de un comunicado en Instagram. "Me gustaría hacer un comunicado para hablar sobre la tragedia que es la narrativa del público en general y las suposiciones hechas en mi nombre por mi familia y amigos con respecto a mi estabilidad y demás", escribió. "Hace poco, mi amigo William falleció, mi mente quedó increíblemente impactada y necesité espacio y tiempo para procesar el duelo. Ezra Miller, durante la totalidad de la era ya mencionada, me brindó un apoyo amoroso y una protección incalculable en esta etapa de pérdida", desveló. Con información de Europa Press

data-enable-refresh="30"