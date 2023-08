La increíble foto sin maquillaje de Michelle Pfeiffer a sus 65 años

La popular actriz lució en sus redes sociales su rostro sin maquillaje para festejar haber alcanzado a los 3 millones de seguidores.

Michelle Pfeiffer es una de las actrices más icónicas del cine y la cara de inolvidables personajes que permanecen en la retina de los amantes del séptimo arte. Y a sus 65 años, la recordada Catwoman de Batman Regresa compartió una fotografía en sus redes sociales a cara lavada para festejar un particular hito en las redes sociales.

Como agradecimiento por haber traspasado los tres millones de seguidores, Michelle Pfeiffer compartió una fotografía suya a cara lavada y desafiando los parámetros de estética que aún hoy impone la industria del entretenimiento. "Gracias a todos por pasar el rato conmigo aquí!!", escribió la actriz, feliz por las personas que se sumaron a seguirla y disfrutar de las fotos que sube diariamente.

En la actualidad, la actriz es una de las principales defensoras del gremio de guionistas y actores en la huelga de sindicatos de Hollywood y se unió a la nómina de estrellas que donaron en promedio un millón de dólares a fundaciones de artistas y guionistas ante el paro de actividades en la industria. Dwayne "La Roca" Johnson, Steven Spielberg, Jennifer López, Courtney B. Vance. En la lista de donantes se encuentran George y Amal Clooney; Luciana y Matt Damon; Leonardo DiCaprio; Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness; Nicole Kidman; Jennifer Lopez y Ben Affleck; Ryan Reynolds y Blake Lively; Julia Roberts; Arnold Schwarzenegger; Meryl Streep; y Oprah Winfrey son algunas de las figuras que también donaron dinero al punto de alcanzar la suma de 15 millones de dólares para sostener la causa.

La última vez que la actriz actuó en una película fue en la entrega final de Ant-Man and The Wasp: Quantumanía, aventura de Marvel protagonizada por Paul Rudd como el integrante de los Avengers. La veterana se sumó a Michael Douglas y Evangeline Lilly en el filme que presentó por primera vez en el UCM al villano Kang, el Conquistador. En su carpeta de próximos trabajos está Wild Four O'Clocks, producción con dirección de Peter Craig que cuenta la historia de "dos hermanos jóvenes que quedan al cuidado de su abuela separada. Rápidamente tendrá que aprender a cuidar de los chicos con el corazón roto pero el carácter fuerte".

La directora de Mi nombre es Sam se arrepintió del protagónico de Sean Penn

En 2022 se cumplieron 20 años desde el lanzamiento de Mi nombre es Sam, drama protagonizado por Sean Penn, Dakota Fanning y Michelle Pfeiffer, y la directora Jessie Nelson reveló lo difícil que fue llevar adelante la película y se arrepintió de una decisión clave en el filme: el protagónico de Penn como Sam, un hombre con discapacidad envuelto en una batalla legal para que no le quiten a su hija.

Entrevistada por The Hollywood Reporter, Jessie Nelson contó que la decisión de contratar a Sean Penn no fue para nada bien tomada por el estudio que originalmente iba a estrenar la película, dado que estaban pensando en actores más populares de Hollywood como Tom Cruise. Este motivo ocasionó que todo el equipo se mudara a New Line Cinema, donde no pusieron reparo en la elección del intérprete. Más allá de los cruces empresariales, Nelson expresó que hoy haría la misma historia de otra forma.

“Hoy no haría la película sin un protagonista que no sea de la comunidad. En ese momento no fue como si hubiera tenido la opción: ‘Has la película con un protagonista de la comunidad, o no la hagas’. Fue: ‘La única forma de hacer la película es ésta’”, remarcó. Y aunque elogió el trabajo de Penn -calificándolo como "innegablemente hermoso"- hoy no lo hubiese contratado para realizar la producción. “En esa época, no me hubieran permitido contratar a una persona con una discapacidad real para interpretar el papel. Tenían miedo de poner el peso de un presupuesto de ese tamaño en los hombros de un actor de esa comunidad”.