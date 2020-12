Jeff Bridges compartió una emotiva foto de su lucha contra el cáncer

Jeff Bridges utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores.

A dos meses de ser diagnosticado con un cáncer del sistema linfático, Jeff Bridges no baja los brazos y en pleno tratamiento compartió una tierna fotografía en su cuenta de Instagram oficial, para llevar tranquilidad a sus seguidores. La triste noticia golpeó fuerte en Hollywood, ya que el actor de "El gran Lebowski" es muy querido en la industria.

"Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos, y el pronóstico es bueno”, expresó Jeff Bridges en octubre pasado al dar a conocer que lucha contra el cáncer (@thejeffbridges). El ganador del Óscar por "Crazy Heart" tiene 71 años y desde el primer momento se mostró optimista porque los médicos creen que puede recuperarse.

Pasaron dos meses de la noticia que shockeó a muchos y Bridges volvió a aparecer en redes con una tierna publicación. “Aquí está lo último: me siento bien, me afeité la cabeza, tengo un cachorro -Monty- y cumplí 71 años”, escribió el reconocido actor en la fotografía que publicó en su cuenta de Instagram en donde tiene más de 400.000 seguidores. Entre los centenares de comentarios la prestigiosa actriz Julianne Moore llenó de corazones el posteo y escribió un "feliz cumpleaños".

Ocho días después de anunciar su cáncer a los medios, Bridges agradeció por todos los mensajes de cariño recibidos. “Quiero agradecerles a todos por ayudar durante este tiempo, ¡se siente bien recibir todos los buenos deseos y amor!”, dijo, conmovido. Aunque no precisó a qué tipo de linfoma se enfrenta, al momento de compartirlo con sus fans adoptó el tono del "Dude", el personaje que lo hizo besar la gloria cinematográfica en la comedia "The Big Lebowski".

Jeff Bridges hizo su debut cinematográfico a principios de la década de 1970. Entre sus papeles icónicos se encuentra el del personaje Dude en el clásico de culto The Big Lebowski, de los hermanos Coen. The Last Picture Show, Iron Man, Thunderbolt and Lightfoot, Starman, The Fabulous Baker Boys y de The Fisher King figuran también entre sus trabajos más populares. Fue nominado siete veces a los premios Oscar y se llevó la estatuilla dorada en 2010 por el drama Crazy Heart, que coprotagonizó con Maggie Gyllenhaal bajo la dirección de Scott Cooper.

Casado desde 1977 con Susan Bridges e hijo de los también actores Lloyd Bridges y Dorothy Bridges, el intérprete también se ha destacado por sus incursiones en otras artes, como la música y la fotografía.