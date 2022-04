Internaron a un actor de Stranger Things por una mordedura de serpiente de cascabel

Se trata de un reconocido actor que integró el reparto de la tercera temporada de Stranger Things y protagonizó éxitos del cine como El juego del miedo y La princesa prometida.

Cary Elwes, recordado gracias a sus roles protagonistas en La princesa prometida y El juego del miedo, fue hospitalizado a raíz de una mordedura de serpiente de cascabel. El actor de 59 años, que también participó recientemente en la serie de misterio Stranger Things habló del traumático episodio.

Según informó TMZ, el intérprete tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Ronald Regan UCLA Medical Center (Los Ángeles) el sábado 23 de abril después de que una serpiente de cascabel lo mordiera cerca de su casa en Malibú (California). "Aparentemente Elwes estaba trabajando fuera de su casa cuando ocurrió el encuentro con la serpiente y la mordedura, aunque aún no se han revelado los detalles exactos sobre cómo sucedió", precisó el medio. Fue una lesión lo suficientemente grave como para que Elwes fuera trasladado en helicóptero al hospital.

Sin embargo, la publicación señala que el actor de La princesa prometida "se recuperará por completo de la lesión". El 25 de abril Elwes compartió una actualización de su estado de salud a través de Instagram. "Agradecido con el personal de Malibu Urgent Care, el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles y el personal y los profesionales médicos del Centro Médico Ronald Reagan UCLA por su excelente atención. Me estoy recuperando bien gracias a toda esta gente maravillosa", escribió junto a una imagen de su mano.

Además de La princesa prometida y El juego del miedo, el actor también participó en producciones como Stranger Things, La maravillosa Sra. Maisel, Katy Keene o El club de los jóvenes multimillonarios. Su último trabajo es The Hyperions, película dirigida por Jon McDonald. Próximamente estrenará Misión Imposible: Rebel Moon, a las órdenes de Zack Snyder; y Butterfly in the Typewriter.

Netflix: salió el trailer de Stranger Things 4, la temporada que promete ser la más aterradora de la serie

Netflix reveló, por fin, el tráiler completo de la cuarta temporada de Stranger Things, cuyo primer volumen llegará el 27 de mayo a la plataforma y su segunda parte estará disponible el 1 de julio. Tres años después de una exitosa tercera temporada, los hermanos Duffer anticipan que la espera valió la pena, pues una nueva y terrorífica criatura amenaza con poner en peligro tanto Hawkins como el Upside Down.

Pasaron seis meses desde la batalla en el centro comercial Starcourt, que trajo la desolación y la destrucción a Hawkins. Afrontando aún las secuelas, el grupo de amigos protagonista está separado por primera vez y tiene que enfrentarse a las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles. En este momento surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que plantea un nuevo misterio. Si consiguen resolverlo, podría suponer el fin del Upside Down.

"Se avecina una guerra", le avisan a Eleven (Millie Bobby Brown), quien confiesa que ya no tiene sus poderes. "Te lo diré sin rodeos. Sin ti, no podemos ganar esta guerra", le responden. Y es que al final del avance, un misterioso y espeluznante ser con forma humanoide, mirada amenazadora y varios tentáculos emerge. ¿Quién o qué es? Un monstruo que pone en peligro a Hawkins, pero también al Upside Down. Cabe recordar que esta cuarta tanda es el inicio del final de la serie, cuya quinta temporada está confirmada como la última.