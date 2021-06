Gillian Anderson contó que tuvo ataques de pánico por The X Files

La actriz Gillian Anderson participó en la The X Files desde 1993 hasta 2002 y, tras un periodo alejada del papel, retomó el rol de Scully en 2015

Gillian Anderson dio vida a Dana Scully en The X Files, exitosa serie de ciencia ficción de los '90 que protagonizó junto a David Duchovny y que con el paso de los años se convirtió en un título de culto. Recientemente la actriz reflexionó sobre el arrollador éxito de la producción, asegurando que sufrió "algunos pequeños ataques" durante aquella época.

La intérprete participó en una mesa redonda organizada por THR junto a Cynthia Erivo, Anya Taylor-Joy, Elizabeth Olsen, Sarah Paulson y Mj Rodriguez y habló sobre su pasado en The X Files, la serie que la catapultó al reconocimiento popular. "Tuve algunos pequeños ataques de pánico por su culpa", confesó.

"Al final no podía hablar de ello, no podía verla, no podía ver fotos, no podía. Necesitaba sumergirme de inmediato en el teatro en otro país. Y luego, después de un tiempo, pude aceptarlo nuevamente, pero cuando empecé a aceptarlo, me había separado tanto que miraba la imagen como si fuera otra persona. Cuando te sumerges tanto por períodos tan largos de tiempo, hay consecuencias, por supuesto que hay consecuencias", añadió.

La actriz participó en la serie desde 1993 hasta 2002 y, tras un periodo alejada del papel, retomó el rol de Scully en 2015, cuando se estrenó la décima temporada. Después de The X Files la intérprete no paró de trabajar, participando en series como Sex Education, Hannibal, La caza o The Crown, producción en la que encarnó a Margaret Thatcher. En la gran pantalla participó en producciones como El último rey de Escocia, Nueva York para principiantes o Johnny English Returns.

"Estoy muy emocionada de unirme al elenco y al equipo de The Crown y tener la oportunidad de retratar a una mujer tan complicada y controvertida. Thatcher fue indudablemente formidable, pero estoy disfrutando de explorar debajo de la superficie y, me atrevo a decir, enamorarme del ícono que, ya sea amado o despreciado, definió una era", había mencionado la actriz en un posteo de Instagram cuando se dio a conocer la noticia de que encarnaría a la implacable "Dama de hierro", en septiembre de 2019.

Próximamente dará vida a Eleanor Roosevelt en The First Lady y protagonizará White Bird: A Wonder Story junto a Helen Mirren, prestigiosa actriz que ya terminó de filmar Rápido y furioso 9..