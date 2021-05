Grave acusación de Gald Gadot contra el cineasta Joss Whedon.

Gal Gadot, la actriz israelí que personificó a la Mujer Maravilla en las últimas entregas para cine, acusó hoy al guionista Joss Whedon de amenazar con destrozar su carrera durante el rodaje de Liga de la Justicia, filme que dirigió Zack Snyder en 2017. "Él me amenazó con mi carrera y dijo que si hacía algo, haría que tuviera una carrera miserable", declaró.

Las acusaciones de Gadot se suman a las recientes hechas por Ray Fisher, quien dijo que Whedon tuvo un comportamiento "grosero, abusivo y poco profesional", indicó la agencia de noticias Europa Press. "Él me amenazó con mi carrera y dijo que si hacía algo, haría que tuviera una carrera miserable; y yo simplemente me encargué de eso", afirmó la actriz en declaraciones a al medio isarelí N12.

Aparentemente, el enfrentamiento tuvo lugar cuando Gadot rechazó interpretar el nuevo guión que Whedon había escrito y, durante la discusión, el guionista supuestamente también cargó contra la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins. Gadot fue la última en apoyar a Ray Fisher, quien condenó el supuesto comportamiento de Whedon y denunció la falta de apoyo por parte de WarnerMedia.

Después de que el actor se pronunciara públicamente, la compañía inició una investigación, ya concluida y emitió un comunicado diciendo que "se han tomado medidas de corrección". Sin embargo, WarnerMedia no especificó qué medidas se tomaron. La protagonista de Wonder Woman no fue la única en apoyar a Fisher, que también contó con el respaldo del actor Jason Momoa, quien encarnó al icónico Aquaman.

Los actores de Liga de la Justicia no son los únicos descontentos con el comportamiento de Whedon, ya que varias actrices de Buffy, la Cazavampiros se quejaron de su actitud durante la grabación de la serie.

