Emotivo: la extraña muerte de Bob Saget unió a referentes de la comedia estadounidense

Desde Whoopi Goldberg a Steve Martin, pilares de la comedia estadounidense, se despidieron del comediante, mientras la policía estudia las causas que llevaron a la extraña muerte.

Aún no quedó esclarecido qué ocasionó la muerte de Bob Saget.

Bob Saget, actor que dio vida a Danny Tanner en la serie Padres Forzosos, murió a los 65 años. Su cuerpo, según informó la policía, fue hallado sin vida en una habitación del hotel Ritz-Carlton en Orlando, Florida. Tras conocerse la triste noticia, miembros del reparto del show y pilares de la comedia estadounidense como Billy Cristal, Whoopi Goldberg y Steve Martin manifestaron sus mensajes de despedida.

John Stamos, quien interpretó al tío Jesse, compartió un texto en Twitter. "Estoy roto. Estoy destrozado. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca tendré otro amigo como él. Te quiero mucho, Bobby", escribió.

"Bob era el hombre más amoroso, compasivo y generoso. Nos entristece profundamente que ya no esté con nosotros, pero sabemos que seguirá estando a nuestro lado para guiarnos con tanta elegancia como siempre lo ha hecho", afirmaron Mary-Kate y Ashley Olsen, las gemelas que encarnaron a la pequeña Michelle en la serie. "Nuestro pensamiento está con sus hijas, esposa y familia y les enviamos nuestras condolencias", concluyeron las gemelas en un comunicado publicado por la revista People.

Candace Cameron Bure, D.J. Tanner en la ficción, también se sumó al homenaje. "No sé qué decir. No tengo palabras. Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Le quería mucho", lamentó.

"Nunca te dejaré ir, hermano. Te quiero". Estas fueron las palabras de Dave Coulier, que se metió en la piel de Joey Gladstone en la sitcom. Andrea Barber, que dio vida a Kimmy Gibbler, dijo adiós a Saget en Instagram. "Tenía el corazón más grande de todos en Hollywood. Dio los abrazos más grandes. Estoy destrozada porque nunca podré abrazarlo de nuevo", publicó. "Oh, Dios, Bob Saget. El hombre más adorable. Fui su hija en la ficción durante una temporada y él siempre fue muy amable y protector. Lo siento mucho por su familia", comentó Kat Dennings, que coincidió con él en Un padre en apuros.

Otro artista que rindió homenaje a Saget fue Steve Martin. "Un día triste para la comedia en todo el mundo", apuntó. "Bob Saget fue muy amable y, cuando pasabas tiempo con él, te hacía reír a carcajadas. Le encantaba ser gracioso y era histérico. Él estaba ahí para todo el mundo. Un alma bella", opinó Judd Apatow. "Era una persona increíblemente amable y divertida", agregó Ben Stiller.

"Navega, Bob Saget, amigo mío. Con tu enorme corazón y abyecta locura, mi más sentido pésame para sus hijas y otros familiares", tuiteó Whoopi Goldberg. "Me sorprende y entristece saber que Bob Saget se ha ido. Un gran amigo y una de las personas más divertidas y dulces que he conocido. Mi amor para su hermosa familia", escribió Billy Crystal.

Cómo fue la muerte de Bob Saget

Pasadas las 16 del domingo 9 de enero de 2022, el actor de 65 años fue encontrado sin vida. Los empleados del hotel alertaron con una llamada a los bomberos y a la policía local, que llegaron al lugar a los pocos minutos.

Para confirmar semejante noticia lamentable, las autoridades comunicaron en las redes sociales: “Hoy temprano, los agentes fueron llamados al Ritz-Carlton Orlando por un hombre que no respondía en una habitación. El hombre fue identificado como Robert Saget y declarado fallecido en lugar. Los detectives no encontraron signos de uso de drogas”.

Si bien informaron la novedad, no especificaron las causas que llevaron al deceso del prestigioso artista. Lo cierto es que, hasta el momento, se desconocen los motivos del fallecimiento, dado que la oficina forense recién está llevando a cabo el proceso de investigación.

Lo que llamó la atención fue que el protagonista se encontraba en un buen estado de salud general y hasta estaba brindando sus shows habituales. Si bien anteriormente había estado en rehabilitación por su adicción a las drogas, los reportes indican que este tema no tuvo nada que ver con el final de su vida a los 65 años.