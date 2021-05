Emma Watson habló sobre los rumores de su vida privada y su carrera.

Hace algunos meses Emma Watson anunció que se tomaría un recreo de la actuación para dedicarle tiempo a su pareja, motivo que sorprendió a sus fanáticos de la primera ola que la conocieron gracias a su icónica Hermione Granger, en la franquicia Harry Potter. Esta inactividad de la actriz levantó fuertes sospechas en torno a una supuesta retirada del oficio que la llevó al reconocimiento popular. Tal fue la magnitud de los rumores que Watson salió a poner paños fríos y reapareció en sus redes sociales con un contundente mensaje. "Son formas de generar clics", sentenció.

Actualmente, Watson está saliendo con el actor Leo Robinton, cosa que la llevó a reorganizar sus prioridades y parar por un tiempo su carrera. Más allá de su decisión, su agente afirmó que la actriz sigue activa. Ahora, fue ella misma quien se pronunció al respecto. “Queridos fans, los rumores sobre si estoy comprometida o no, o si mi carrera está inactiva o no, son formas de generar clics cada vez que se revela que son verdaderos o falsos”, señaló en sus redes la actriz, que desde agosto de 2020 no tenía publicación alguna.

”Si tengo noticias, prometo que las compartiré con ustedes. Mientras tanto, asuman que el hecho de no tener noticias mías solamente significa que estoy pasando la pandemia silenciosamente, como lo hace la mayoría de la gente: no consiguiendo hornear pan, cuidando a mis seres queridos y haciendo todo lo posible para no propagar un virus que sigue afectando a mucha gente”, expresó.

Y cerró: “Les envío mucho amor, esperando que estén bien y tan felices como puedan en en estos tiempos extraños. Y de nuevo, gracias a todos los que están trabajando duro para mantenernos sanos y salvos”.

El hecho de que Emma no apareciese en redes sociales hizo que su agente saliera en su defensa con un claro y preciso: “Las cuentas en redes sociales de Emma están inactivas, no su carrera”. El último proyecto de la actriz fue en 2019, año en que se estrenó Mujercitas. Otros de sus proyectos recientes fueron la live action de La bella y la bestia (2017) y el filme de suspenso Regresión (2015).