El extraño pedido de Christian Bale a su asistente: "Las axilas"

Salió a la luz una insólita exigencia de la estrella de cine Christian Bale y su trato con sus asistentes, que incluye algunos pedidos un tanto excéntricos.

Christian Bale es una de las estrellas de cine más reconocidas por la crítica y el público. Su versatilidad le valió elogios en sus interpretaciones y aunque no tiene fama de provocar disturbios en los sets de rodaje, una información que salió a la luz sobre sus manías podría indicar que el actor tiene algunas excentricidades.

Harrison Cheung, el antiguo asistente de Christian Bale y autor de la biografía Christian Bale: The Inside Story of the Darkest Batman, desenterró algunos secretos del actor y uno de ellos resulta particularmente extraño. En un pasaje de la biografía recogido por SportRated, Cheung señaló que tuvo que -bajo contrato- olerle las axilas a Bale antes de cada alfombra roja.

Bale se prepara para el lanzamiento de Amsterdam, un drama histórico con gags cómicos, producido y escrito por David O. Russell (Joy). La película se sitúa en los años '30, donde dos soldados (Christian Bale y John David Washington) y una enfermera (Margot Robbie) son acusados injustamente de asesinato y se embarcarán en la difícil tarea de limpiar sus nombres. El elenco del filme se completa con estrellas de calibre como Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Mike Myers, Michael Shannon y Taylor Swift.

Sorpresa: Christian Bale volvería a ser Batman con una sola condición

Durante una entrevista con ScreenRant, el camaleónico actor habló de su historia con el personaje Batman y cuál sería la única condición que tiene para volver a interpretarlo: “Tenía un pacto con Chris Nolan. Dijimos: ‘Oye, mira. Hagamos tres películas, si tenemos la suerte de poder hacerlas, y luego alejémonos. Ahora, si Chris Nolan se dijera a sí mismo, ‘Sabes qué, tengo otra historia que contar’ y si quisiera contar esa historia conmigo, estaría dentro".

La primera vez que Bale se puso el traje de Batman bajo las ordenes de Christopher Nolan fue en 2005, con Batman inicia. El éxito de la cinta le valió dos secuelas: Batman: el caballero de la noche, en 2008, y Batman: el caballero de la noche asciende, en 2012. Tras su partida del universo DC, primero Ben Affleck y luego Robert Pattinson, en la reciente The Batman, interpretaron al justiciero que protege Ciudad Gótica.

Sobre la película de Matt Reeves con Pattinson el disputado rol, el actor manifestó no haberla visto aún, pero se mostró ansioso por hacerlo. “Es increíble las pocas películas que veo. Cada director con el que trabajo, he visto un par de sus películas y siempre me miran diciendo: ‘¿Estás bromeando? Me gusta saborear las películas y no veo demasiadas. Pero lo haré, sin duda”, finalizó, con sinceridad.