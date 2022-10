Conmoción: un actor de Friends estuvo a punto de morir en coma

La noticia que involucra a uno de los queridos actores de la sitcom Friends recorrió el mundo y causó estupor en los fanáticos.

Friends es, para muchos fanáticos, una de las madres de la sitcom (hay quienes optan por la elogiada Seinfeld) debido a su divertida historia, la cantidad de temas universales que se tocan y el cariño que emanan sus personajes, el grupo de amigos que conforman Rachel, Mónica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross. Pero detrás del éxito, el actor Matthew Perry atravesó momentos de oscuridad y adicciones en su vida, que lo llevaron a internarse y a reflexionar, en una entrevista, sobre la gravedad de su estado en ese momento.

En 2015, Perry admitió haber pasado una fuerte depresión que lo sumió en el alcohol y las drogas, al punto de que llegó a consumir dos litros de vodka al día y unas 3 pastillas (Vicodin y Metadona), pero recién ahora se animó a hacer una angustiante declaración sobre esa etapa de su vida. Según el relato del actor, en aquella internación estuvo a punto de morir: si bien en primera instancia dijo que había sufrido una "perforación gastrointestinal", ahora agregó que, en realidad, pasó dos semanas en coma y cinco meses en el hospital y tuvo que usar una bolsa de colostomía durante 9 meses para tratar su crisis sanitaria.

"Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2% posibilidades de sobrevivir. Me pusieron una cosa llamada máquina ECMO, que hace toda la respiración de tu corazón y tus pulmones. Y eso se llama un Ave María. Nadie sobrevive a eso", indicó Matthew a People en un reportaje por el próximo lanzamiento de sus memorias, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, que saldrán a la venta el próximo 1 de noviembre en Estados Unidos.

Afortunadamente, la estrella pudo reponerse y hace poco se lo pudo ver en la reunión del elenco de Friends, un emotivo especial de HBO Max que juntó a los seis amigos en las locaciones de la sitcom y los hizo rememorar añoranzas del rodaje, invitados especiales y momentos que se quedaron grabados en la retina de los fans. "Estoy bastante saludable ahora", confirmó Perry en la entrevista, y bromeó: "Tengo que no ir al gimnasio mucho más, porque no quiero ser capaz de jugar solo a los superhéroes. Pero no, soy un tipo bastante saludable en este momento".