Benedict Cumberbatch enfrenta una millonaria demanda por esclavitud

El actor de la serie Sherlock y las películas de Doctor Strange y su familia se encuentran en una polémica batalla legal por sus vínculos históricos con el comercio de esclavos.

El actor Benedict Cumberbatch está enfrentando un durísimo proceso legal que lo podría hacer pagar una suma millonaria en reparaciones por sus vínculos históricos con una plantación de azúcar en Barbados que obtuvo ganancias de la esclavitud. Los detalles de la demanda que complica al actor de Doctor Strange y Sherlock.

El diario británico The Guardian precisó que el Grupo de Trabajo Nacional sobre Reparaciones de Barbados está enfocado en buscar reparaciones de las potencias coloniales y las instituciones ricas que se beneficiaron con la esclavitud. Descendientes de las familias dueñas de esclavos, como es el caso de los parientes Cumberbatch del actor, deberán pagar por las agresiones del pasado.

La familia Cumberbatch es una de las apuntadas, debido a que Abraham Cumberbatch compró en el siglo XVIII la plantación de Cleland y allí albergó a unos 250 esclavos hasta que se abolió la esclavitud en 1834. Por el momento, el actor no habló al respecto pero en 2018, en una entrevista con The Telegraph, se refirió a la historia de su familia con una firme sentencia: “Tenemos nuestro pasado, no tenés que mirar muy lejos para ver el pasado de los propietarios de esclavos. Éramos parte de toda la industria azucarera, lo cual es sorprendente”.

Benedict Cumberbatch y Laura Dern protagonizarán Morning, un ambicioso filme de ciencia ficción

Laura Dern y Benedict Cumberbatch protagonizarán Morning, la nueva película de Justin Kurzel, director de Macbeth y Assassin's Creed. A ellos se les suma también Noah Jupe, el cual tendrá un rol protagonista en el filme, una propuesta futurista en la que se plantea que la humanidad ha llegado a desarrollar la capacidad de no dormir gracias a unas pastillas.

Morning es una propuesta de ciencia ficción ambientada en un futuro no muy lejano en el que la sociedad evolucionó, hasta el punto de no tener la necesidad de dormir, gracias a la aparición de una nueva píldora que evita el sueño y la creación de un sol artificial que impide que llegue la noche.

La ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por Historia de un matrimonio interpretará a Cathy, una firme defensora de esta nueva realidad hasta la muerte de su marido, Frank (Cumberbatch). A medida que su mundo insomne se derrumba a su alrededor, sus recuerdos comienzan a incidir en sus horas de vigilia.

Por otro parte, su hijo Danny (Jupe), parte de una nueva generación que ha crecido sin dormir nunca y termina involucrado en un 'inframundo subversivo de soñadores', una organización que busca recuperar el hábito del dormir. Cathy deberá luchar por recuperar a su hijo y enfrentarse a sus propias pesadillas. Un relato sobre "el vínculo humano, la productividad y el poder del sueño y los recuerdos como motores del cambio", declaró el productor del film, Adam Ackland, en un comunicado. Sam Steiner (Comeback Kid) se encarga de elaborar el guion.