Ben Affleck se definió como "feminista" tras haber sido denunciado por abuso

Durante el destape del #MeToo el actor Ben Affleck fue denunciado en 2017 por la actriz Hilarie Burton. Además, recibió la acusación de haber encubierto los casos de abusos sexuales perpetrados por Harvey Weinstein.

Ben Affleck llegó al Festival de Venecia acompañado por Jennifer López, su flamante novia, para presentar El último duelo, una película que produjo, coescribió y que protagoniza junto a Matt Damon, y en la rueda de prensa no dudó en definirse como "feminista", aún con la denuncia de abuso sexual que pesa en su contra.

Sobre la película El último duelo, Affleck manifestó: "Es una historia importante e increíble, clásica en términos de narrativa: ante una gran injusticia una mujer decide alzar la voz y buscar justicia poniéndose a sí misma en riesgo, el hecho de que sea un hombre poderoso quien abusa de ella parecía algo relevante en la actualidad y que podía generar catarsis y empatía".

Y en línea con el argumento del proyecto, se declaró a favor de la igualdad de género y la conquista de derechos de parte de las mujeres. "Me considero feminista y, si esta era una película interesante, es por el papel de Marguerite (Jodie Comer), su fuerza y su valentía", manifestó. "Durante muchos años las mujeres no han sido vistas como seres humanos iguales y hay vestigios de esa mirada que permanecen en la actualidad", agregó.

Cabe señalar en 2017, en medio de la revolución que desató en Hollywood el movimiento #MeToo, la actriz Hilarie Burton denunció a Affleck por abuso sexual y aseguró que el galán la "manoseó" durante una entrevista para MTV en 2003. Mientras que la actriz Rose McGowan aseguró que el protagonista de Batman Vs. Superman estaba al tanto de los abusos que perpetrados por Harvey Weinstein. Como si esto fuera poco, el actor también fue cuestionado cuando decidió no hacer declaraciones sobre las denuncias de abuso contra su hermano Casey Affleck, quien también es actor. En los últimos meses, blanqueó su noviazgo con JLo, comenzaron a circular rumores que aseguraban que había más víctimas que estarían dispuestas a dar su testimonio. Sin embargo, hasta el momento no lo han hecho.

El nuevo romance de Ben Affleck y Jennifer López

Actualmente, la pareja vive en una constante luna de miel y con su llegada a la ciudad italiana revolucionaron a todos. Cabe recordar que ellos vivieron un intenso romance a principios de la década del 2000 y se convirtieron en una de las parejas más icónica de la época. Se conocieron en 2002, durante el rodaje de Gigli, cuando ella estaba casada con el bailarín Cris Judd y él era uno de los solteros más codiciados de Hollywood.

La atracción de los artistas era difícil de disimular en el set y fue el empujón que JLo necesitaba para separarse de su entonces marido y apostar a un romance apasionado con su co-protagonista. Como era de esperarse, la pareja que fue bautizada como "Bennifer" copó todas las portadas de revista y sus fanáticos seguían cada paso que daban.

Estaba todo listo para que pasaran por el altar el 23 de septiembre de 2003, pero decidieron cancelar abruptamente el evento por una infidelidad del actor. El quiebre ya había hecho mella en la pareja y en enero de 2004 se separaron definitivamente. Y si bien volvieron a trabajar juntos en la película "Jersey Girl", para la cantante fue difícil superar la ruptura. Cada uno siguió su vida por su lados y casi dos décadas más tarde se reencontraron para continuar su relación desde un lugar más maduro pero con la misma pasión que en su juventud.