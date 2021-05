Hay negociaciones para que Daisy Ridley vuelva al universo Star Wars.

Star Wars puso fin a su saga Skywalker en 2019 con El ascenso de Skywalker. Los fans se despidieron de Daisy Ridley y su personaje, Rey, pero los últimos rumores apuntan a que la actriz podría volver a la franquicia.

Giant Freakin Robot cita a una fuente "fiable y comprobada" para afirmar que la intérprete está negociando con Disney y Lucasfilm su regreso a la saga en el rol de Rey. Sin embargo, la publicación afirma que por el momento no se sabe en qué proyecto aparecerá. Las especulaciones comenzaron poco después de que el youtuber Mike Zeroh asegurara que Disney está desarrollando una nueva película basada en Rey y el hijo de Kylo Ren, quien sería el próximo protagonista de la franquicia. Por el momento este proyecto no ha sido confirmado.

Si bien John Boyega y Oscar Isaac han dejado caer que no tienen intención de volver a Star Wars, Ridley se ha mostrado más abierta e incluso declaró que dejar la saga había sido "como un duelo" para ella. "Nunca digas nunca", contestó cuando le preguntaron al respecto en una entrevista con la revista Empire.

A la espera de conocer novedades, Ridley próximamente rodará Women in the Castle junto a Kristin Scott Thomas; y The Marsh King's Daughter con Ben Mendelsohn. Además, recientemente estrenó Chaos Walking junto a Tom Holland. Por otro lado, la franquicia de Lucasfilm tiene grandes planes para los próximos años, incluyendo los nuevos episodios de The Mandalorian y las series Ahsoka, Andor, Obi-Wan Kenobi y The Book of Boba Fett.

Daisy Ridley confiesa que tuvo problemas para encontrar trabajo después de Star Wars

Daisy Ridley saltó a la fama gracias a la franquicia de Star Wars, dando vida a Rey en la última trilogía. Las películas fueron un éxito de taquilla pero parece que eso no ha sido suficiente para lanzar la carrera de la actriz, quien ha confesado que ha tenido problemas para encontrar trabajo tras participar en la saga.

"Fue muy triste terminar Star Wars", confesó Ridley en una entrevista con Entertainment Weekly. "Cuando se estrenó la película pensé: 'Dios mío. Ha sido un capítulo tan grande'. Y, extrañamente, los últimos meses no he conseguido mucho", admitió. "Obviamente ahora es muy bueno estar trabajando, pero al no tener mucho, procesé los últimos cinco años obligándome a reducir la velocidad, fue bueno mentalmente para mí porque Star Wars fue algo grande en mi vida", explicó.

"Extrañamente, a principios de año no conseguía nada", añadió la actriz. "Yo estaba como: 'Oh, nadie quiere contratarme'. De hecho, hubo un montón de cosas para las que hice una audición a principios de año y no conseguí ninguna", relató. Según la publicación, fue entre finales de febrero y principios de marzo cuando "las cosas empezaron a mejorar". En ese momento la artista recibió una llamada para participar en el videojuego Twelve Minutes.