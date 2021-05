"No más muffins de medianoche": Will Smith mostró el impacto de la cuarentena en su estado físico Will Smith sorprendió a sus fanáticos con una fotografía de su nuevo look de cuarentena y se refirió al exceso de peso que adquirió durante este período.

05 de mayo, 2021 | 21.59 Will Smith mostró cómo le afectó la cuarentena en su estado físico. El aumento de peso es uno de los efectos colaterales que trae la cuarentena en casa debido a la alteración de las rutinas diarias, el desorden alimentario y el sedentarismo que se adopta estando todo el día aislado. Y una de las tantas víctimas de ello fue el popular actor de Hollywood Will Smith que sorprendió a sus fanáticos con imágenes del rotundo cambio de su estado físico. "No más muffins de medianoche", sentenció, dando a entender que necesita hacer un cambio urgente en su alimentación. Operación Olivos: la investigación de El Destape que sacude al macrismo A orillas de una laguna, en campera deportiva, torso desnudo y calzoncillos, la celebridad de 52 dejó fotografiarse con una voluminosa panza crecida, en disonancia al estado físico con que se lo veía habitualmente. "Voy a ser sincero con todos ustedes: estoy en la peor forma física de mi vida”, escribió en su cuenta de Instagram, desahogándose y sin utilizar los famosos filtros de reducción de grasa corporal que muchos famosos aplican en las publicaciones de redes sociales. La reacción de sus seguidores fue de inmediata sorpresa y la imagen sumó más de 100 mil comentarios, entre los que se encontraron los de algunos colegas del actor de Hombres de negro como el sueco Joel Kinnaman, protagonista de la serie The Killing, o la estrella del fisicoculturismo y celebridad del cine Arnold Schwarzennegger, quien le comentó con ironía: "Will, pobrecito, estoy llorando por ti, aunque sigues estando en mejor forma que el 90% de Estados Unidos. ¡Sigue bombeando!”. Motivado por los cientos de miles de comentarios que ocasionó su publicación, Smith fue un paso más adelante y se sacó una fotografía semi desnudo (solo con los calzoncillos puestos) para mostrar su barriga con lujo de detalles. “Este es el cuerpo que obtuve al atravesar toda una pandemia e incontables días instalado en la despensa. Amo este cuerpo, pero quiero sentirme mejor. No más muffins de medianoche, eso es. Trabajaré para volver a encarrilar mi salud y bienestar. Espero que funcione”, señaló el actor. TWITTER

