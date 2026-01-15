Pecadores es una película de terror que tiene a todos enganchados en HBO Max.

La película Pecadores (Sinners, en inglés) se posiciona entre lo más visto de HBO Max, consolidándose como una de las propuestas más elegidas por los amantes del género. Se trata de un filme de terror sobrenatural que combina tensión, misterio y climas inquietantes, ideal para disfrutar en una tarde ya sea en compañía de amigos o solo.

El largometraje cuenta con la dirección, el guion y la producción a cargo de Ryan Coogler, quien vuelve a asumir un rol integral detrás del proyecto. El elenco está encabezado por Michael B. Jordan y se completa con las actuaciones de Delroy Lindo, Jack O'Connell, Jayme Lawson, Wunmi Mosaku, Omar Benson Miller, Hailee Steinfeld, Lola Kirke y Cristian Robinson.

La trama se basa en los hermanos gemelos Smoke y Stack (interpretados por Jordan) que, en un intento por escapar de sus complicadas vidas, regresan a su ciudad natal en el Mississippi de la década de 1930, con la esperanza de empezar de cero. Sin embargo, pronto se percatan de que un peligro aún mayor los aguarda, dispuesto a recibirlos de vuelta de manera inesperada.

El desarrollo de la película comenzó en enero de 2024 dentro de la productora Proximity Media, momento en el que Jordan fue confirmado como protagonista. Un mes más tarde, Warner Bros. Pictures obtuvo los derechos de distribución y en abril se definieron los papeles restantes; poco después, arrancó el rodaje. El estreno en salas de Estados Unidos tuvo lugar el 18 de abril de 2025.

Escena de Pecadores.

Elenco completo de Pecadores en HBO Max