A qué hora se estrena el capítulo 2 de "El Caballero de los Siete Reinos" en HBO Max

"El caballero de los siete reinos", disponible en HBO Max.

La nueva serie de HBO Max: El caballero de los Siete Reinos continúa su recorrido semanal y ya genera expectativa por el estreno de su segundo episodio, una cita clave para los fanáticos del universo de Game of Thrones. Como ocurre con otros lanzamientos globales de la plataforma, el horario puede generar confusión según el país, especialmente en Argentina.

¿En qué horario estrena el capítulo 2 de "El caballero de los Siete Reinos"?

A nivel internacional, HBO Max estrena el capítulo 2 el domingo a las 22 horas (ET), el horario habitual de los grandes estrenos del canal en Estados Unidos. Sin embargo, debido a la diferencia horaria, en Argentina el episodio se habilita a las 00:00 horas del día siguiente, es decir, en la medianoche entre el domingo y el lunes. En la práctica, para el público argentino el capítulo llega en los primeros minutos del lunes, aunque forme parte del calendario dominical a nivel mundial.

Esta estrategia de estreno simultáneo permite que la serie esté disponible al mismo tiempo en todo el mundo, lo cual evita filtraciones y mantiene la conversación global en redes sociales. Para los espectadores locales, implica trasnochar o dejar el episodio listo para ver al comenzar la semana.

Peter Claffey protagoniza "El caballero de los Siete Reinos".

El arranque de la serie con una potente amistad

La serie, ambientada cerca de cien años antes de los eventos de Game of Thrones, sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto (Dunk) y su joven escudero Egg, en un Westeros más rural y caballeresco. A diferencia de las grandes disputas por el Trono de Hierro, la historia se centra en torneos, viajes por los caminos del reino y conflictos que revelan el costado más humano de Poniente.

El capítulo 2 profundiza el vínculo entre Dunk y Egg luego de los acontecimientos del estreno y comienza a delinear las tensiones sociales y políticas que rodean a la nobleza Targaryen. También amplía el mundo de personajes secundarios que rodean a los protagonistas, consolidando el tono de aventura clásica que distingue a esta serie de otras producciones del mismo universo.

De este episodio en adelante, se espera que las aventuras de esta nueva pareja de amigos se tornen más complejas, con mayores desafíos y conflictos de honor, y decisiones que anticipen tensiones políticas en el futuro de Westeros. Además de agregar el toque humorístico que busca relajar la trama de la acción.