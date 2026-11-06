Qué hacer en Buenos Aires este fin de semana: cinco planes en CABA más allá de la visita del papa León XIV.

La visita del papa León XIV a la Argentina será uno de los grandes acontecimientos de este fin de semana largo, pero no será la única actividad que tendrá a Buenos Aires como escenario. Para quienes quieran organizar una salida diferente, la agenda porteña incluye propuestas culturales, exposiciones, visitas guiadas y espectáculos para distintos gustos.

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Cinco planes para hacer en CABA el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre

Un espectáculo de circo contemporáneo con entrada gratuita

Una alternativa para quienes buscan una actividad diferente es Circus of Darkness, un espectáculo que combina circo contemporáneo, teatro físico, clown y acrobacias. La propuesta está pensada para todo público y se podrá disfrutar el sábado 7 de noviembre a las 15 en el Espacio Cultural Carlos Gardel, ubicado en Olleros 3640, en el barrio de Chacarita. Con entrada libre y gratuita.

Semana del Patrimonio: visitas guiadas y recorridos por el Museo Sívori

La Semana del Patrimonio porteña llega a su cierre este domingo 8 de noviembre y es una buena oportunidad para descubrir espacios culturales de la Ciudad. La iniciativa reúne más de 100 instituciones con actividades gratuitas, entre recorridos, talleres, exposiciones y visitas guiadas. Una de las propuestas se desarrolla en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, donde habrá dos actividades especiales durante el fin de semana.

El sábado 7, a las 17.30, se realizará una visita guiada por el museo para conocer sus espacios, exposiciones y patrimonio. El domingo 8, en el mismo horario, tendrá lugar el recorrido Entre el Tango y la Bohemia, vinculado con la exposición dedicada a Agustín Riganelli. Con entrada libre y gratuita.

Cine europeo y arte en el Museo Nacional de Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes también tiene propuestas especiales para este sábado. Además de recorrer sus salas y colecciones, los visitantes podrán participar del ciclo Encuentro de Cine Europeo 2026, que reúne películas recientes de distintos países del continente. La programación del sábado 7 incluye dos funciones: Jippie No More!, a las 17, y Peacock, a las 19. También se podrá realizar la visita guiada Bellas Artes 130, a las 16, para conocer la historia y el patrimonio de la institución.

Para quienes prefieren los paseos con historia, el Museo Benito Quinquela Martín ofrece una propuesta para acercarse a la vida y obra de uno de los artistas más representativos de Buenos Aires. Durante los sábados y domingos de noviembre se realizan visitas guiadas por la Casa Museo y recorridos por el barrio para conocer las transformaciones impulsadas por Quinquela y otros artistas. Además, durante ambos días del mes se desarrolla el taller familiar Historias que llegaron en el barco, una actividad que propone acercarse a las historias de la inmigración. Las visitas guiadas son con reserva previa.

Tres muestras para recorrer en la Casa Nacional del Bicentenario

Otra alternativa para sumar a la agenda es visitar la Casa Nacional del Bicentenario, que durante noviembre presenta distintas exposiciones de arte contemporáneo. Entre las propuestas disponibles se encuentra Vidrio Líquido: Geometría Multisensorial, de Belén Gesualdo, una exposición que podrá visitarse hasta el 15 de noviembre. También están Tercer orden, de Miguel Dávila, hasta el 27 de noviembre, y Latente insistencia de un recuerdo, de Sany Pereyra Iraola, hasta el 29 de noviembre.