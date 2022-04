Pablo Reinoso inaugura el domingo su gran muestra "Débordements" en Francia

Creador de objetos que se extienden en el espacio configurando voluptuosidades de líneas fluidas desde bancos, sillas, cuadros y árboles, el artista franco-argentino Pablo Reinoso inaugurará este domingo su gran exposición "Débordements" con más de 50 piezas entre obras icónicas como sus sillas thonet y otras nuevas, en el majestuoso y ecléctico castillo Chambord, un símbolo del poder real francés en el que se da cita lo contemporáneo y lo histórico, el hombre y la naturaleza.

La muestra individual,"Débordements. Pablo Reinoso" ("Desbordamiento de", en su traducción literal del francés), se instalará desde el inicio de mayo hasta el 4 de septiembre durante todo el verano europeo en el privilegiado espacio del "Domaine national de Chambord", con curaduría de Yannick Mercoyrol, responsable artístico del Chambord.

Surgida luego de una residencia a la que fue invitado Reinoso (Buenos Aires, 1955), quien se encuentra radicado en Francia desde 1978, presenta en esta oportunidad sus obras más conocidas y otras nuevas integradas a la arquitectura y los espacios abiertos de los jardines del castillo, estableciendo un diálogo con el patrimonio arquitectónico y natural del dominio.

Entre sus nuevas producciones, desde esculturas, dibujos e instalaciones, se destaca "Revolución vegetal (según Leonardo)" inspirada por la escalera de doble hélice de espiral ascendente que tiene el sitio mandado a construir por Francisco I en 1519 y es uno de sus atractivos, inspirada por Leonardo da Vinci.

"Es la primera vez en la historia del castillo que un artista se apodera del núcleo de la famosa escalera de doble hélice, donde despliega una nueva instalación de la serie ´Obras de respiración´ que se extiende a lo largo de más de 18 metros", destacan desde Chambord.

Otras son los dos bancos de "Promenade" ubicados en los jardines, o "La Grande Parole" situado cerca de un puente al que acompaña con su suavidad circular de acero pintado; aunque también presenta el también diseñador su incursión en los dibujos de tinta china que realizó durante la pandemia y el confinamiento.

Entre la serie de trabajos conocidos están los "Marcos", "Bancos de espaguetis" -donde el objeto de madera abandona su función y se vuelve vegetal para seguir creciendo- , "Articulaciones", "Trabajos de respiración", "Thoneteando" y la instalación "Mar de carbón" (1982).

Se trata del proyecto más ambicioso del artista hasta la fecha y cuenta con el patrocinio de la Comisión Nacional Francesa para la Unesco.

"Con más de 50 obras, entre ellas esculturas emblemáticas de mi trabajo y una docena de producciones creadas especialmente para Chambord, la exposición se desarrollará en simbiosis con la arquitectura y los jardines del castillo, invitando a los visitantes a un original paseo", invita Reinoso desde las redes sociales.

"Sensible a los problemas que afectan al mundo actual y, en particular, a la crisis climática, Pablo Reinoso cuestiona el equilibrio que rige nuestros ecosistemas utilizando diferentes soportes (madera, piedra, aire, metal) para evocar el poder de lo vivo", destacan desde Chambord y agregan: "Desarrolla su trabajo en torno a la idea de ecosistema, especialmente presente en Chambord, donde este juego de equilibrio entre el hombre y la naturaleza se desarrolla desde sus orígenes".

Reinoso es un artista multidisciplinar reconocido internacionalmente por la reutilización de objetos y sus obras que abarcan escultura, instalación, diseño, arquitectura y pintura.

Entre sus exposiciones están las de 1982 en la FIAC y la 12ª Bienal de París, y posteriormente, en la Bienal de Venecia (1993), en el MALBA (2009).

También realizó grande proyectos para espacios públicos como el más reciente "Nouages" (2013) para el Grand Lyon, We Watch You Too y Children's Bench (2016) a orillas del Támesis, o "Racines de France" (2016) en el Palacio del Elíseo y "Busan Infinity Line" (2019) en Corea del Sur.

El castillo de Chambord, situado en el centro del Valle del Loira a 180 kilómetros de París, combina en su arquitectura la tradición medieval francesa y el Renacimiento italiano. El espacio, que pertenece al Estado francés desde 1930, acompaña esta exposición con una publicación que se encuentra disponible en https://es.calameo.com/read/005576368b78cb37e5da9.

Con información de Télam