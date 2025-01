"No se puede explicar": impacto por lo que pasó con La Sole en la Fiesta de la Vendimia

La Sole habló sobre lo que vivió en pleno escenario.

Soledad Pastorutti fue ovacionada por una multitud en su presentación en un reciente festival llevado a cabo en Mendoza. La intérprete de canciones como Entre a mi pago sin Golpear y Adonde Vayas se mostró desbordante de alegría tras su show y sorprendió a sus fans con lo que contó.

La artista oriunda de Arequito está en medio de una gira de verano, en la que recorre gran parte del país ante masividades que se juntan para disfrutar de sus shows y del de otros artistas populares. En ese contexto, Soledad estuvo en la Fiesta de la Vendimia, en Mendoza, y contó cómo se sintió durante el recital que dio.

"No se puede explicar con palabras lo vivido anoche en la Vendimia Sanrafaelina! Alegría, emoción, lindos recuerdos... No paramos de cantar y bailar! Festejar los 29 años con la música con ustedes fue un regalo del cielo! Gracias por la entrega Mendoza!", comentó Pastorutti en su posteo. Y añadió: "Los adoro! Nos vemos el próximo sábado en Cosquín para seguir festejando juntos! Mi presentación será en la apertura, bien temprano… Yo te avisé".

La inesperada confesión de La Sole que sacude al folklore

En una entrevista a Los Andes "La Sole" lanzó una reflexiva declaración cuando le preguntaron si se ve parando en algún momento: "Yo quiero siempre tener ganas de subirme al escenario y dar lo mejor. A veces el cuerpo te va pidiendo frenar porque si bien yo me preparo un montón, tengo mucha energía". Y sostuvo: "Pero la verdad es que me bajo del escenario cada vez con más dolores, cada vez me cuesta más reponerme y necesito más tiempo entre un recital y otro".

Aunque su declaración pone en suspenso su futuro en la música, La Sole llevó tranquilidad a sus seguidores y aclaró: "Esto no significa ni que llegue el final ni mucho menos, pero sí que hay que bajar un poco la adrenalina".

La Sole, en vivo.

El invitado de La Sole en Jesús María 2025

La Sole convocó a Raly Barrionuevo, con quien cantó la clásica y popular zamba Luna Cautiva, ante las decenas de miles de espectadores emocionados. "Qué noche increíble vivimos ayer en el Festival de Jesús María!!! La música nos unió en un abrazo gigante que me llevo en el corazón. Gracias a dos artistas que admiro y respeto profundamente: Eugenia Quevedo y Raly Barrionuevo", escribió la Sole en Instagram. Y cerró: "La noche fue aún más especial con la presencia de ustedes! Y a todos los que estuvieron, gracias por la energía!".

El desgarrador posteo de La Sole por la partida de su abuela

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, qué rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en más serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".