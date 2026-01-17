Jesús María 2026: lista completa de quiénes cantan hoy sábado 17 y cómo verlo en vivo.

Tras el paso de Javier Milei por el escenario en la noche del 16 de enero, el Festival Nacional de Doma y Folklore Jesús María se prepara para la jornada del sábado 17 en la que grandes artistas se reunirán bajo un mismo público y cielo estrellado. A continuación quiénes tocan este sábado 17 en Jesús María y cómo verlo en vivo.

Lista completa artistas Jesús María sábado 17 de enero

Este sábado 17 de enero el festival Jesús María, que en esta edición atravesó dos polémicas, por un lado la participación del Presidente Javier Milei y, por el otro, la suspensión de dos de sus noches por cuestiones climáticas, dará paso a una jornada en la que el cielo cordobés parecería brindar una noche en la que no solo las estrellas brillarán, sino también los siguientes artistas:

El Jesús María está cerca de llegar a su fin en esta edición 2026.

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Dónde se puede ver en vivo el Jesús María

El Festival Nacional de Doma y Folklore Jesús María se puede ver en vivo a través de la TV Pública. Además, la transmisión se puede seguir mediante los canales oficiales del festival nacional, que se encuentran, por un lado, en su página oficial, y, por el otro, en YouTube. Las emisoras son:

Canales 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro

(SD) y (HD) en Telecentro Canal 806 en Cablevisión

en Cablevisión Canal 121 en DirecTV

Grilla completa de los días domingo 18 y lunes 19 Jesús María

Falta muy poco para que el festival Jesús María llegue a su fin. Luego de varias jornadas en las que los mejores domadores dieron espectáculo y lo mejor del folklore nacional hizo vibrar a la provincia de Córdoba, con asistentes provenientes de todas partes del país, se dará paso a los últimos dos días del evento.

Como es de esperarse, lo mejor del festival tendrá lugar este domingo 18 y lunes 19 de enero, con participaciones de alto nivel y un público que se prepara para cantar y bailar con toda la energía. Vale aclarar que el lunes se trata de una fecha adicionada. A continuación la grilla completa para los últimos dos días del Festival Nacional de Doma y Folklore Jesús María en su edición 2026: