Increíble pero real: El Chaqueño Palavecino y Los Manseros Santiagueños tocarán gratis

El Chaqueño Palavecino y Los Manseros Santiagueños alegraron a sus fanáticos.

El Chaqueño Palavecino y Los Manseros Santiagueños son emblemas del folklore nacional por sus vastas trayectorias en ese género musical. De ese modo, una reciente noticia relacionada a un show que los artistas darán con entrada gratuita revolucionó a los fans de la músico autóctona argentina.

Los artistas de música popular como lo es el folklore suelen ser considerados para ser parte de las grillas de diferentes festivales nacionales, municipales y provinciales, por la gran cantidad de gente que atraen figuras como ellos, lo que genera movimiento turístico en cada zona. Así fue que El Chaqueño Palavecino y Los Manseros Santiagueños formarán parte de la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar.

Se trata de la edición número 37 del mencionado festival, muy reconocido en el mundo cultural a nivel nacional, que se desarrolla en la ciudad de Aguilares, ubicada en la Provincia de Tucumán. Se supo que el 15 de noviembre los artistas que se presentarán serán Lázaro Caballero, Illapas, Julio Palacios, Los Salamanqueros y Ángela Leiva y, el 16, el Ballet Cóndor Huasi, Los Cantores del Alba, Los Vidaleros, Manseros Santiagueños, Las Voces del Boquerón y El Chaqueño Palavecino.

La palabra de la intendenta de Aguilares sobre el festival

"Para nosotros es muy importante, como ya lo mencionaron la intendenta y el vicegobernador, que esta fiesta es una de las dos más relevantes que tenemos en la ciudad de Aguilares, junto a los corzos provinciales. Estamos muy ilusionados y esperamos que el clima nos acompañe. La expectativa es que todo salga de la mejor manera posible; todos los grupos locales participan y tenemos dos números nacionales cada noche. Esto no habría sido posible sin el apoyo del Gobierno provincial, del Ministro del Interior y de la Legislatura, ya que son eventos muy costosos y contribuyen a la cultura y tradiciones de cada uno de nuestros pueblos", comentó la dirigente, según indicó El Tucumano.

El Chaqueño Palavecino.

Soledad Pastorutti sorprendió al folklore por lo que dijo

"El objetivo de mi carrera nunca lo cambié. Siempre fui con mi familia a todos lados. Es cierto que no es fácil conjugar las dos cosas, pero no se debe al hecho de tener hijos, sino a que vivimos en una sociedad con estructuras que tienen mucho para cambiar. Yo elegí ser mamá y deseé profundamente formar una familia. Mis hijas me dieron una fuerza extra y una mirada mucho más sabia de las cosas que me permitió tomar mejores decisiones. Con ellas aprendo todos los días y esa experiencia se transmite en todo lo que hago", comentó Pastorutti en diálogo con El Planeta Urbano. Y siguió: "Arequito para mí es un lugar agradable y tranquilo. Quise demostrar que puedo ser la de siempre en el lugar de siempre, que puedo criar a mis hijas donde me siento segura, pero también ser artista. Había un mito en los 90 de que había que vivir en Miami para hacer carrera. A lo mejor era una gran puerta, pero yo antes que nada necesito ser feliz y estar cómoda porque eso después se traduce en la música. De todas maneras, no es que vivo ahí como forma de resistencia".