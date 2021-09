Nacho, en la previa de FMS Internacional: "Vine a hacer quilombo y no me voy a ir sin explotar todo"

Desde Madrid, Nacho habló en exclusiva con El Destape sobre su música y también sobre su primera experiencia en tierras ibéricas, donde este jueves comenzará la FMS Internacional.

El regreso del público a las grandes competencias de freestyle en la FMS Internacional marcará un hito después de casi dos años de ausencia y Nacho lo vive de esa manera, además claro que está en un país al que nunca había ido. Desde Valdelagunas, Madrid, el rapero oriundo de Morón habló con El Destape sobre O4U, su nueva colaboración con el uruguayo Javier Cardellino, su forma de componer y cómo se ve para la FMS Internacional que comenzará este jueves 9 de septiembre.

Nacido como Ignacio Agustín Castro hace 23 años, Nacho Augenuino comenzó a hacerse conocido en el mundo del freestyle en importantes competencias de plaza como el Quinto Escalón pero su nivel y constancia lo llevaron a participar de certámenes más importancias como Red Bull Batalla de los Gallos y FMS. Aunque la carrera de Nacho no está solamente limitada a las competencias sino que también disfruta lanzando música nueva y desarrollando nuevos estilos, como en O4U, la canción que compartió el pasado 27 de agosto y que hizo con Cardellino.

¿Cómo nació la idea de la colabo con Cardellino?

- Tavo, mi productor, se encargó de la conexión en sí. Cuando lo conocí ya me había hablado de que había trabajado con Carde, pero quedó ahí. Yo soy muy vergonzoso, nunca me animé a ir a decirle a alguien "che, ¿sale algo?". A nadie. Y mientras buscábamos con quién hacer feats, Tavo me manda un audio de Carde, que le gustó la idea. Literalmente lo conocí el día que hicimos la canción.

¿Y la conexión entre ustedes se dio al toque?

- Para conocernos bien, fuimos a Ciudad Jardín (en El Palomar), que es una zona bastante tranquila. Con Tavo siempre vamos ahí porque nos gusta almorzar y salir a caminar por el barrio, que es todo mega tranquilo. Después de eso sí fuimos directamente para el estudio para ya empezar a trabajar porque nos llevamos bien y fluyó todo.

Lo que Nacho no se imaginaba era que ese mismo día empezarían a trabajar en su nuevo tema, que en algo más de una semana ya superó las 7 millones de visualizaciones. "En mi cabeza yo lo estaba conociendo al chabón, no es que estaba en esa de trabajar ya", recuerda el rapero. Ahí fue también que surgió la melodía, a partir de un tarareo del propio Nacho pero que debía cantar el músico uruguayo. "Él es muy detallista", reconoce el freestyler sobre el trabajo de Cardellino.

Javier Cardellino y Nacho se unieron para lanzar O4U

La nueva generación de músicos está a pleno con las colaboraciones, ¿cómo ves esto?

- Yo lo veo muy bien. Si vos sos buenísimo, yo soy buenísimo y cada uno tiene su público, ¿por qué no nos juntamos y hacemos algo gigante? Creo que eso es lo interesante también para el público. Ver qué va a salir de la combinación. Mi estilo y el de Carde son muy diferentes. Y en la conexión salió algo re distinto, que no haría ninguno de los dos si no estuviese el otro. Son canciones únicas, creo que esa es la gracia del feat. Sacar lo único de cada uno.

FMS Internacional y las competencias

Este jueves 9 de septiembre comenzará a disputarse la FMS Internacional, el certamen que reúne a los cinco mejores freestylers de las FMS de Argentina, Perú, Chile, México y España. Nacho terminó quinto en la competencia local, por lo que se ganó su lugar para el certamen que se disputará en Madrid y terminará el sábado con la Gran Final Internacional. Es la primera vez que el rapero de Morón viaja a España y en su mente no está el haber solo ido a pasear: "Si algo tengo claro es que no viajé 12 horas, dejé a mi familia y a mi novia por 10 días encerrado y 5 días más de evento para al final no clasificar o no dar que hablar. Vine a hacer quilombo y no me voy a ir sin explotar todo".

¿Cómo te preparaste para la Internacional?

- En líneas generales me lo tomo muy tranquilo, trato de abarcarlo desde la mentalidad. Capaz es por una cuestión de confianza en mí mismo, pero cuando te subís al escenario prendés un chip que no podés practicar abajo. Trato de ver batallas y mentalidades, juego psicológico, qué hace el rival con el otro para que pase lo que está buscando realmente. Trato de llevarlo desde ese lado, que no me afecte la presión y estar tranquilo en el escenario. Saber ver claramente las situaciones, identificarlas y salir de ahí. Creo que eso es lo más importante a la hora de competir: saber hacia dónde me están llevando y hacia dónde lo querés llevar vos.

Hay un par de bajas importantes para esta FMS, como la de Bnet (se retiró de la escena indefinidamente). ¿Qué implica esto para la competencia?

- Claramente es un puesto más para clasificar, obviamente. Pero también entiendo el lado de Bnet. Antes de aparecer rapeando sin ganas, preferís no estar y fin. Yo creo que se tiene que respetar todo eso como tal y le deseo que le vaya muy bien en el camino que va a tomar ahora. Igual, los pibes que quedan en su lugar tienen nivel de sobra. Hay que poner el ojo en el siguiente nomás y esperar porque el que venga la va a romper también.

Sabías que...

La carrera de Nacho en el freestyle empezó porque en su casa no lo quería llevar a aprender canto. El rapero de Morón empezó en el género a los 11 años un poco por descarte y otro poco por insistente: "Como era chiquito, no me llevaron a cantar y yo quería ser músico igual, encontré el freestyle y me mandé a una plaza". "Este Nacho no hubiese existido si me llevaban para otro lado, capaz que ahora sería tiktoker y haría covers", aventura entre risas Nacho mientras considera a ese momento iniciático como un "minigiro inesperado" en su vida.

Si no conocés su música, Nacho recomienda que arranques escuchando Ignacio ft Nico Bereciartúa.