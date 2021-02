Confirmados los cruces para la Jornada 6 de FMS Argentina

El domingo 14 de febrero desde las 16 hs comenzará la Jornada 6 de FMS Argentina 2021. Con los cinco cruces ya confirmados solo queda esperar a que sea el horario indicado para poder volver a ver la liga profesional de freestyle que reúne a 10 de los mejores improvisadores del país. La transmisión será como siempre a través del canal oficial de YouTube de Urban Roosters.

El enfrentamiento más fuerte será el de Papo y Dtoke. No necesariamente por las posiciones que ocupan en la tabla sino más bien por la historia que traen estos dos competidores. Ambos freestylers son los únicos participantes de FMS Argentina 2021 que fueron campeones nacionales con Red Bull, en el caso de Dtoke dos veces argentino (en 2013 y 2015) y una Internacional (2013). Los dos raperos forman parte del reducido grupo que puso al freestyle en el lugar de popularidad que tiene hoy en el país. Dos históricos que están terminando su carrera en las batallas, según ellos mismos afirman.

El puntero de la tabla es el santafesino Stuart, que se cruzará con MKS, otro histórico de las batallas. Este último ya confirmó que al terminar la actual FMS dejará las competencias para enfocarse principalmente en su música. Stuart es uno de los favoritos a ser el campeón y lidera el certamen, aunque tiene una batalla más que Papo, su inmediato perseguidor.

Otro cruce será entre Wolf y Mecha, los participantes que durante el 2020 ascendieron a FMS 2021. El cordobés Mecha está tercero en la tabla y alcanzó una regularidad muy interesante que le permite llegar a las últimas fechas con buenas posibilidades de pelear por el título. El choque entre Cacha y Nacho podría significarle un buen impulso al moronense que tiene su batalla contra Papo. De ganar ambos enfrentamientos se metería de lleno en la pelea por el título de FMS 2021.

El enfrentamiento entre Sub y Klan es otro que promete excelente rimas y ser muy peleado. Pese a no tener un buen año en resultados, Sub nunca defrauda en sus choques contra freestylers más directos. Klan es uno de los raperos más queridos del certamen y su estilo duro y al hueso chocará con el del mendocino que no se achica ante nadie.

En cuanto al ascenso para la FMS 2021/2022 tiene como punteros a Naicen y Tata, con 43.000 y 40.000 puntos respectivamente. Vale recordar que este último abandonó su puesto como jurado de FMS para intentar ascender a la cuarta temporada de la liga profesional de freestyle más importante del país.