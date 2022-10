Un Jack White extrovertido y poguero, la prolijidad de Pixies y más: así fue el Road to Primavera Sound

El festival tuvo su fecha inaugural en Costanera Sur, con las presentaciones en vivo de Las Ligas Menores, Cat Power, Pixies y Jack White. Conocé cómo se vivió y qué se viene en el Primavera Sound.

El Primavera Sound hizo su debut a lo grande con su evento inaugural, Road to Primavera. La llegada a Argentina del mítico festival originado en Barcelona se da en el año de su aniversario número 20, y no es el único destino en sumarse. Además de Buenos Aires, las ciudades de San Pablo, Los Ángeles y Santiago de Chile. Después de esta inauguración, se vienen más shows con La Bienvenida el 9 de noviembre, Primavera en la Ciudad del 7 al 11 de noviembre y el 12 y 13 de noviembre, los últimos dos días del festival con Travis Scott y Arctic Monkeys como headliners.

La primera fecha contó con shows de Jack White, acaso el gran nombre del rock actual, representante tanto de su tradición como de su renovación; Pixies, banda emblema del rock alternativo; Cat Power, con su voz mágica y sus interpretaciones sentidas; y Las Ligas Menores, quinteto de pop rock argentino de guitarras vibrantes y paisajes subjetivos.

Road to Primavera. Foto: Guido Adler

El puntapié inicial estuvo a cargo de Las Ligas Menores, una banda surgida en la escena independiente que tiene dos discos potentes: el homónimo Las Ligas Menores (2014) y Fuego Artificial (2018), y 10 años de trayectoria. El quinteto brindó un show de guitarras vibrantes, a cargo de Anabella Cartolano y Pablo Kemper, complementadas a la perfección por los teclados de Nina Carrara, el bajo a tono de Angie, la nueva incorporación, y la columna vertebral de la batería en manos de Micaela García.

Las Ligas Menores fue la banda que abrió el Road to Primavera. Foto: Guido Adler

Mientras empezaba a caer el sol, fue el turno de Cat Power. Chan Marshall, oriunda de los Estados Unidos, cautivó al público como por arte de magia desde el primer momento. Dueña de una voz tan particular como expresiva, ya sea que cante una de sus composiciones o interprete algún cover -es muy afecta a hacerlo, tiene tres discos de covers, el más reciente lanzado este año- les imprime sentimiento y frescura.

Cat Power. Foto: Guido Adler

Lo de Pixies deja en claro por qué ocupan el lugar que ocupan hace tantos años: su mezcla de surf rock, punk hardcore y su dinámica de altibajos sigue surtiendo un efecto impactante sobre el público. La banda acaba de lanzar Doggerel, su octavo trabajo discográfico, y el show fue una de las instancias para estrenarlo en vivo. Además no privaron a los fans de cantar con ellos temas de su repertorio de los 90’ (sí, Where Is My Mind? la rompió).

Cerca de las 23 horas, se comenzó a palpitar la energía que se respira cuando se está por presenciar un gran acontecimiento musical: es lo que genera la figura Jack White luego de su impresionante trayectoria marcando el rumbo del rock hace más de 20 años.

El show de Jack White hizo un paso por sus dos trabajos lanzados en 2022, Fear of the Dawn y Entering Heaven Alive. Pero el estilo del rockero no es el de dejar a nadie con las ganas, de modo que le imprimió un pulso eléctrico tras otro a los fans con clásicos como Seven Nation Army, que fue el hit con el que cerró la noche. Un show de rock como los hay pocos, con su guitarra como protagonista y espacio para lucirse improvisando.