Quién es Phil Tippett, el hombre que dio vida a Jurassic Park y Star Wars, y ahora está en Mar del Plata

Una película para no perderse y un artiata para descubrir: quién es Phil Tippett y por qué deberías ver Mad God

El legendario Phil Tippett por fin nos muestra su obra maestra Mad God, una película que tardó más de 30 años en materializar y una pieza que es indispensable para los amantes del cine fantástico, de terror y animado. Un repaso por la actualidad de esta gran figura, para muchos desconocida, que estuvo involucrado en éxitos como Star Wars y Jurassic Park y ahora está en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

¿De qué se trata Mad God?

Sigue a The Assassin a través de un mundo imponente de almas torturadas, búnkeres decrépitos y monstruosidades miserables forjadas a partir de los horrores más primordiales de la mente subconsciente. Cada conjunto, criatura y efigie de esta macabra obra maestra está hecha a mano y minuciosamente animada utilizando técnicas tradicionales de stop-motion. Mad God es un trabajo de amor, un testimonio del poder del valor creativo y un homenaje al arte atemporal de la animación stop-motion.

"La forma final de Mad God no es la película en sí, sino el recuerdo después de que la miras. Te lleva a ese momento justo después de despertar de un sueño, congelado, explorando fragmentos de tu mente salvaje antes de que se desvanezcan en el sombras. Ese es el momento. Mad God es sólo una manera de llevarte allí", manifestó Phil Tippett sobre su cinta.

¿Quién es Phil Tippett?

Si no te suena el nombre de este director de cine estadounidense, debes saber que se trata de una leyenda del cine: Phil Tippett es un especialista en el diseño y animación de criaturas, dinosaurios y otros animales prehistóricos y personajes de fantasía o de ciencia ficción.​ Fue productor y supervisor de efectos visuales, disciplina en la que ya ha ganado dos Premios Óscar, gracias a lo hecho en Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) y en Jurassic Park (1993).

¿Cuándo se puede ver Mad God en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata?

En sala: Sábado 27 18:30 hs., Teatro Colón (Sala Teatro Colón)

Online: Martes 23 / Miércoles 24