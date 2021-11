María Álvarez, sobre Las cercanas: "Envejecer es, simplemente, vivir"

La directora de las notables Las cinéphilas y El tiempo perdido irrumpe en 36° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con Las cercanas, un documental que, una vez más, explora la relación entre la vejez y el arte.

Las competencias del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata van llegando a su fin, y, en el caso de la Argentina, la última producción que se verá es el documental Las cercanas, de María Álvarez, con la historia de dos mellizas nonagenarias que supieron estar en la cúspide de la música para, en el final de la vida, llegar a acurrucarse en la nostalgia.

Las mellizas Isabella y Amalia Cavallini dedicaron su vida al piano. Vivieron en Estados Unidos y, según cuentan, eran reconocidas por la gente, la crítica y sus colegas como dos grandes pianistas. Sin embargo, su carrera se cortó y nunca se supo por qué. En algún momento esbozan que fue por un concierto cancelado. Pero nunca queda claro el motivo, más allá de repetir una y mil veces que "este país" les arruinó la carrera. En diálogo con El Destape, la cineasta María Álvarez se adentra en los recovecos de esta historia melancólica.

- ¿Cómo conociste a estas hermanas?

Iba caminando por la calle, pensando en hacer una película de ficción sobre dos hermanas -que tenía que ver con explorar el vínculo que tendríamos con mi hermana cuando seamos mayores- y a través de la vidriera de un McDonald vi a estas dos mujeres. Me parecieron una referencia hermosa y por eso les saqué una foto. Después me fui. A los meses volví a verlas, caminando cerca de mi casa, y les hablé. Ellas me contaron que habían sido pianistas, que vivieron juntas toda la vida y que nunca se separaron para no romper el juego de piano. No sé si yo las encontré a ellas o ellas a mí; fue un proceso mágico.

- Me sorprendieron algunos de sus hábitos, como su vínculo con las muñecas. ¿Qué sentimientos te producen ellas y estas situaciones que mostrás en la película?

Primero, lo que no puedo evitar pensar es cómo la persona con la que vivís toda una vida te va moldeando. Tu personalidad se construye en base a otra persona. Por otro lado, todos los protagonistas de mis tres películas tienen una pulsión de vida muy fuerte. Son curiosos y se ríen de su propia vida. El caso de las muñecas está explicado en eso que dice una de ellas: 'los artistas tenemos una fantasía que la mayoría de la gente no tiene'. Es algo a lo que aferrarse.

- Tanto en Las cercanas como en tus películas anteriores, Las cinéphilas y El tiempo perdido, la vejez aparece como tópico central. ¿Qué te motiva a contar este tipo de historias?

Me interesa mucho la acumulación de experiencias y como eso se relaciona con el arte. Como dialogan los recuerdos con el arte. Creo que envejecer es, simplemente, vivir.

- ¿Fue difícil convencer a las hermanas para filmar el documental?

Ellas querían que alguien contase su historia. Son muy mayores, una de ellas ya falleció. Creo que con el documental se les abre un hermoso legado fílmico para, finalmente, lograr lo que tantos años persiguieron: un poco de reconocimiento.